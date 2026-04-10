鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 11:50

就在美伊宣布達成兩週停火協議同一天，中東局勢迎來極具諷刺意味的轉折。以色列對黎巴嫩多地發動大規模空襲，造成上千人死傷，此舉不僅讓剛剛達成的停火協議面臨「破功」危機，更將美伊即將開啟的談判推向未知的深淵。

美伊談判11日登場前夕 各方真停火了嗎？(圖:shutterstock)

美伊停火消息本讓世界暫時鬆了一口氣，但以國總理尼坦雅胡周三 (9 日) 下令對黎巴嫩首都貝魯特等地發動猛烈空襲，這是本輪衝突以來以軍對黎巴嫩境內最大規模的攻擊，造成至少 254 人死亡、1165 人受傷。

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伊朗方面也迅速反應，指責以色列違反停火條款，並再次叫停荷姆茲海峽的油輪通行，至此美伊停火協議在生效首日便陷入關於「停火範圍」的羅生門。

美以雙方堅稱，這次停火僅限於美伊雙邊衝突，並不涵蓋黎巴嫩真主黨，宣稱這是一場「單獨的衝突」。

然而，伊朗及斡旋方巴基斯坦則指出，協議明確包含了在黎巴嫩等所有地區停火。

伊朗議長卡利巴夫更直言稱提出的十項停戰條款中，已有三項遭到違反，首當其衝的便是在黎巴嫩實現停火。

這種認知的巨大鴻溝，為美伊後續談判蒙上厚重的陰影。

分析普遍認為，尼坦雅胡選擇在美伊談判前夕「猛攻」黎巴嫩，背後隱藏著三重深刻的戰略盤算。首先，他不願錯失削弱宿敵黎真主黨的良機，試圖在外交談判開始前，以軍事手段最大化地消除區域安全威脅。

其次，美伊停火引發以色列國內極右派勢力的強烈不滿，尼坦雅胡急需在戰場上拿出「戰果」以穩固執政聯盟，緩解政治壓力。

最後，也是最具破壞性的一點，以色列有意透過激化黎以戰線，將美國重新拖入戰爭泥潭，從而阻撓美伊之間透過談判達成妥協。

這種「以戰逼談」甚至「以戰壞談」的策略，使得即將在巴基斯坦舉行的美伊談判充滿變數。

伊朗外長阿拉格齊已發出嚴正警告，美國必須在維護停火與縱容以色列繼續戰爭之間做出明確選擇。

黎以戰線的持續燃燒，不僅加劇了美伊之間的互不信任，也可能成為談判桌上最棘手的絆腳石。