鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 01:30

在美伊軍事衝突暫時緩和之際，《紐約時報》週二 (7 日) 揭露當初白宮內部對於跟伊朗開戰的決策過程，這篇基於大量匿名訪問的報導直指這場將美國拖入戰爭的決定，最終幾乎完全取決於美國總統川普當時的直覺，而非情報評估或戰略共識。

一切始於 2 月 11 日，以色列總理尼坦雅胡當天在白宮戰情室進行一場高度機密的一小時簡報，旨在遊說川普批准聯合軍事行動，以推翻伊朗政權。

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坦雅胡描繪了一幅樂觀景象，認為美以聯軍可在數周內摧毀伊朗的彈道飛彈計劃，使其喪失封鎖荷姆茲海峽的能力，且伊朗報復風險有限。他甚至斷言，戰爭將引發伊朗內部騷亂，為政權更迭鋪路。

這項計畫似乎正中川普下懷，他當場回應：「聽起來不錯。」

儘管美國官員試圖提示風險，但尼坦雅胡堅認不採取行動的風險，遠大於行動本身。

會後，美國情報部門連夜評估，結果於隔天提交給川普，評估結論潑了一盆冷水，直指美以雖有能力刺殺伊朗最高領袖哈米尼並削弱其軍力，但引發「政權更迭」的目標純屬幻想。

時任中情局 (CIA) 局長拉特克利夫更直言該方案「荒謬可笑」，美國副總統范斯和國務卿盧比歐也對此尼坦雅胡提出的前景表示懷疑。

然而，川普並未被說服。他一方面接受情報部門的現實評估，另一方面卻對顧問們表示，政權更迭是「他們自己的問題」，表明自己更在意消滅伊朗領導層與武裝力量，而非其政治前途。

在此時，范斯發出了最強烈的反對警告。他預言，一場旨在更迭政權的戰爭將引發區域災難，造成巨大傷亡，瓦解川普的政治聯盟，並因違背其「不發動新戰爭」的承諾而被視為背叛。

范斯也擔憂伊朗可能發動大規模報復，且美國的彈藥庫存將迅速耗盡。

但在嘗試引導川普選擇有限方案失敗後，范斯最終表態說：「我認為這是一個糟糕的主意，但如果你想這麼做，我會支持你。」

在核心圈中，美國國防部長赫格塞斯是對開戰最熱衷的人，他主張「遲早都要對付伊朗，所以不如現在就動手」。

相較之下，國務卿盧比歐態度矛盾，傾向於極限施壓，而非全面開戰，但他並未試圖勸阻川普。

白宮幕僚長威爾斯則擔心美國會被拖入中東衝突，卻選擇在大型會議上保持沉默。

軍方代表、參謀長聯席會議主席凱恩對戰爭深感憂慮，他謹慎地向川普分析了行動將大幅消耗美國武器庫存、尤其是攔截飛彈的風險，並對荷姆茲海峽的安全表示擔憂。

但紐時指出，凱恩在整個過程中刻意保持中立，只有羅列選項與風險，而川普似乎只願意聽到他想聽的內容。

紐時分析認為，川普對能夠迅速、果斷取勝抱持超乎尋常的信心，完全不受任何相反證據的影響。當幕僚提出伊朗可能封鎖荷姆茲海峽時，他不以為然並認為伊朗政權會提前投降。

當被告知武器庫存將告急時，川普轉而強調美國擁有大量廉價精確制導炸彈。