鉅亨網編輯林羿君 2026-04-09 09:10

三星集團家族成員計畫出售價值高達 3.1 兆韓元（約 21 億美元）的三星電子持股，此舉恐將成為南韓史上規模最大的股份拋售案之一。

韓史上最大拋售案！三星家族擬賣1500萬張持股 套現21億美元。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，三星已故會長李健熙的遺孀洪羅喜，是為了支付龐大的遺產稅而決定出售持股。根據 1 月份的監管文件顯示，洪羅喜計畫處分 1,500 萬張持股，用以繳納稅款及償還貸款；對此，三星電子發言人拒絕置評。

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彭博取得的交易條款顯示，賣方擬以每股 204,395 至 208,605 韓元的價格，釋出 1,500 萬股普通股，相較於三星週三收盤價 210,500 韓元，折價幅度約介於 0.9% 至 2.9%。此外，賣方亦同步出售 20 萬 6,633 股優先股，總額約 1,900 萬美元。

交易文件顯示，本次發行由美國銀行、花旗集團、摩根大通、新韓證券及瑞銀集團共同擔任主承銷商。