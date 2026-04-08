鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-08 11:37

以色列總理尼坦雅胡辦公室在當地時間周三 (8 日) 早上發出聲明表示，支持美國總統川普對伊朗停火兩周的決定，以及美國確保伊朗「不再構成威脅」的努力，但這一停火不包括黎巴嫩。

以色列電視台《第 12 頻道》今日淩晨也援引白宮消息人士報導指出，美國總統川普在宣佈與伊朗進行有條件臨時停火前，與尼坦雅胡通電話，通報情況並獲得了以國「尊重停火、暫停攻擊」的承諾。

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隨後，川普在美東時間周二 (7 日) 傍晚在社群媒體上宣布，他同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩周，前提是伊朗同意「全面、立即且安全地」開放荷姆茲海峽。

伊朗最高國家安全委員會也在稍晚發布消息指出，伊朗周五 (10 日) 將在巴基斯坦與美國展開為期兩周的政治談判。

伊朗《邁赫爾通訊社》在當地時間周三淩晨援引伊朗最高國家安全委員會秘書處聲明報導，與美國的談判將於 4 月 10 日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德開始，為期兩周。

伊朗表示，與美國之間的談判目標是在最多 15 天內從政治上確認伊朗在戰場上的成果。與美國談判不意味著結束戰爭，只有在根據伊朗提出的「10 點計畫」敲定細節後，才會接受戰爭結束。

不過，在巴基斯坦宣布美伊停火正式生效前後，阿聯、巴林、卡達、科威特、沙特紛紛發佈緊急安全預警。 阿聯稱正應對伊朗飛彈威脅，卡達亦稱正攔截來襲飛彈，科威特也稱攔截來襲飛彈和無人機，巴林防空警報響起，沙烏地阿拉伯首都利雅德及北部邊境、東部地區也發佈早期安全預警，以色列軍方也在美伊停火生效後稱監測到伊朗新一輪飛彈來襲。