鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 17:00

美伊在戰火一觸即發的最後關頭達成臨時停火協議，為急遽升溫的中東局勢按下暫停鍵，也為全球金融市場帶來一場戲劇性的「和平反轉」行情。

隨著戰爭烏雲暫時消散，全球金融市場隨即掀起波瀾。由於停火被視為邁向持久和平以及恢復波斯灣地區油氣出口的第一步，國際油價應聲暴跌，債市出現反彈，股市則在樂觀情緒推動下全線衝高。

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Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 指出，市場此前一直在博弈美國總統川普會尋找一個「下台階」。他認為，過去一周川普言論愈發強硬，但這通常是達成協議前必經的「極限施壓」環節，市場早已預見到這種反轉，並隨著協議的達成順勢推高。

William Buck 首席經濟學家 Besa Deda 則對中東局勢感到審慎樂觀。她認為，這是敵對行動開始以來首次具有實質意義的停火，雖然市場仍擔心協議穩定性，但這一進展有效降低全球經濟遭受深度重創的風險。

但她提醒道：「即便停火最終演變為長期和解，受損的煉油廠和基礎設施也需要時間來修復，生產正常化尚需時日。」

儘管市場情緒亢奮，但不是一面倒感到樂觀。

Barrenjoey 首席利率策略師 Andrew Lilley 警告，回到戰前水位還有很長的路要走。市場目前並不確定油價能否回落至 75 美元的區間。

Lilley 說：「目前困境在於，雖然原油恢復流動緩解燃眉之急，但因基礎設施受損，油價恐維持在 90 美元的均價。這將導致高通膨更具黏性，Fed 降息的尾部風險依然存在，債市殖利率未來數月恐因此維持高位。」

在資產配置層面，K2 資管公司研究主管 George Boubouras 認為，未來一周關鍵在於能源儲備的補充。若石油、天然氣和化肥能恢復供應，全球經濟衰退的可能性將大幅降低。若以一年來看，目前市場的估值依然具有吸引力。

然而，澳洲西太平洋銀行金融市場策略主管 Martin Whetton 則認為，目前的行情更多是量化交易演算法驅動的結果，並不代表投資人已開始大規模重新承擔風險。

Whetton 說：「這種反彈在危機中經常發生，除非看到持久的和平，否則真正的風險偏好很難回歸。」