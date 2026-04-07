鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 07:01

美國總統川普在最後通牒到來前不到兩個小時，宣布同意巴基斯坦提案，對伊朗攻擊將延後兩周，美股期指應聲大漲，道瓊期跳漲 500 點，原油期貨跌幅擴大，西德州中質原油 (WTI)5 月期貨暴跌逾 9%，日元兌美元上揚 0.4%。

川普原本對伊朗提出最後通牒，若無法在美東時間周二 (7 日) 晚間在晚間 8 點 (台灣時間周三上午 8 點) 必須開放荷姆茲海峽，將攻擊伊朗的發電廠與橋樑並摧毀「整個文明」。

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不過就在最後期限剩下不到兩小時，川普接受了巴基斯坦總理停火兩周的提案。

他在 Truth Social 上最新貼文中說：「我同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周。」

他說：「我們收到了來自伊朗的 10 點提案，並認為這是進行談判的可行基礎。」

川普指出，這項「雙邊」停火協議的前提是伊朗同意開放荷姆茲海峽。

目前伊朗方面尚未證實已達成協議。

川普表示，這是「基於與巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 及陸軍參謀長 Asim Munir 元帥的對談」而做出的決定。

標普 500 期指與那斯達克 100 期指各漲 1.6%、1.7%，與道瓊工業平均指數掛鉤的道瓊期上漲 718 點，漲幅 1.5%。

西德州中質原油 (WTI)5 月期貨暴跌逾 9%，每桶約報 102 美元。

美股周二稍早勉力收高，之所以能從盤中低點脫離，是因夏立夫在社群平台 X 發文，請求川普把攻擊伊朗橋樑與發電廠的期限延長兩周。夏立夫同時請求德黑蘭當局開放荷姆茲海峽兩周，「以展現善意」。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 當時表示，川普「已獲悉這項提議，隨後將做出回應」。

川普周二稍早曾威脅，若伊朗不從，將攻擊伊朗的發電廠與橋樑，並摧毀「整個文明」。

川普周二上午在 Truth Social 發文說：「整個文明將在今晚滅亡，永不復生。我不希望這種情況發生，但很可能會發生。然而，既然我們現在已經實現了完全且徹底的政權更迭，由不同、更聰明且不那麼激進的人掌握大局，也許會有革命性的奇蹟發生，誰知道呢？我們今晚就會揭曉，這是世界漫長而複雜的歷史中最重要的時刻之一。」

Vital Knowledge 創辦人兼總裁 Adam Crisafulli 等投資人認為，若能達成停火，股市仍有上漲空間。

他周二受訪時說：「市場對於戰爭持續及其帶來的後果仍感到非常焦慮。即使今天結束，光是過去五周，我們就已經能預見相當嚴重的後果。」