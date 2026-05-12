鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 15:28

統一投信第二檔主動式台股 ETF—主動統一升級 50(00403A-TW) 今 (12) 日正式掛牌上市，再度掀起市場轟動，次級市場單日爆出 419.5 萬張巨量，市價收在 10.8 元、漲幅 5.88%，盤中零股交易也高達 917 萬股，不過，若以預估淨值 10.23 元計算，溢價率高達 5.57%，明顯出現過熱的情形，統一投信已於官網示警，提醒投資人審慎評估相關風險。

統一投信去年 5 月推出旗艦主動式台股 ETF－主動統一台股增長 (00981A-TW) 後，因操盤績效亮眼，其經理人陳釧瑤被投資人封為「瑤池金母」，暌違一年再推出 00403A，由經理人張哲瑋操盤，4 月下旬募集時強力吸金 791.71 億元，寫下台股 ETF 募集史上規模第二大的輝煌紀錄，昨日淨值為 10.2 元，預估最新淨值 10.23 元，前五大成分股分別為台積電、台光電 、台達電、奇鋐、貿聯 - KY。

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在 ETF 的機制中，市價是由次級市場的投資人買賣決定的，淨值才是該 ETF 真正的價值，00403A 目前溢價率達到 5.57%，代表股民不計代價想上車，買盤遠大於賣盤。統一投信已於官網示警，提醒投資人應注意本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。實際淨值仍應以經理公司最終結算並公告之每日淨值為準。

00403A 至少六成持股配置於市值前 200 大企業，並以 50 檔個股為原則，單一成分股最高上限可達 30%，不同於被動式 ETF 固定頻率換股，經理人可每日依市場變化即時調整，剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

00403A 經理人張哲瑋指出，近來已發布的美國 AI 科技股財報展望偏向正面，且龍頭 CSP 業者持續上修資本支出，預期 AI 硬體供應鏈將持續受惠。以台股來看，隨著應用端規格升級，水冷散熱比重有望進一步上升；傳輸速率拉高，也將加快銅箔 / CCL/PCB 材料新規格躍進。另一方面，AI 帶來的漲價潮，也有助於 ABF、被動元件，及記憶體等產業，業績展望保持正向。

張哲瑋表示，在投資布局上，將以應對市場變化能力較高的大型股為核心，搭配具關鍵創新技術、前景佳的個股。尤其是以 AI 產業鏈為主，包含散熱、光通訊等，並搭配低軌衛星族群的投資機會。此外，遇配息旺季時，也將關注高殖利率個股表現。

統一投信提醒，主動式 ETF 與被動式 ETF 並無絕對的優劣，主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。