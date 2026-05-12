鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 15:20

受中東地緣政治緊張局勢加劇及美元持續走強影響，印度盧比兌美元匯率周二 (12 日) 觸及 95.6250 的歷史新低。自美伊衝突爆發以來，盧比已累計下跌 5.2%，今年以來累計跌幅達 6.5%，成為亞洲表現最差的貨幣。

地緣政治與油價推波助瀾

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引發此次匯率震盪的核心因素在於美伊停火協議瀕臨崩潰。美國總統川普表示，由於雙方在關鍵要求上存在分歧，協議目前正處於岌岌可危的脆弱狀態。隨著市場擔心荷姆茲海峽的航運受阻，布蘭特原油價格攀升至每桶 105 美元以上。印度作為能源淨進口國，油價飆升不僅導致其經常帳赤字擴大，更引發外資大規模撤離。

據統計，自戰事開始以來，外資已從印度股市撤走超過 200 億美元。

政策干預與應對措施

面對盧比的跌勢，印度央行已介入市場以減緩貶值速度，分析師形容央行目前正致力於「控制速度而非方向」。印度總理莫迪周日呼籲民眾與企業限制燃油消耗、減少非必要旅行及限制進口，以節省外匯存底。

亞洲市場連鎖反應與展望

盧比並非唯一承壓的貨幣。周二亞洲匯市普遍走弱，韓元大幅下跌 0.7%，日元下跌 0.3%，新加坡元微幅下滑。投資者正密切關注即將公布的美國通膨數據，以及川普與中國國家主席習近平即將在背景舉行的會面，希望能從中找到穩定地緣局勢與匯率的線索。