巴基斯坦籲延長兩週期限 白宮：川普已知情 稍後回應 Brent跌幅擴大 WTI回跌

鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 05:03

美國總統川普對伊朗設下的最後通牒持續牽動市場與外交動態。白宮周二 (7 日) 表示，川普已知悉巴基斯坦提出的延長期限提案，將在稍後作出回應。

（圖：REUTERS/TPG）

白宮發言人 Karoline Leavitt 在聲明中指出，「總統已知悉該提案，後續將做出回應」。此前，巴基斯坦方面建議，將原本針對伊朗的最後期限延長兩週，並呼籲各方在此期間全面停火，同時要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，以利外交談判。

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市場方面，受延長期限與停火呼籲影響，國際油價周二出現回落。截稿前，布蘭特原油期貨下跌 2.2% 至每桶 107.39 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則小幅下跌 0.2% 至 112.28 美元，顯示投資人對衝突可能暫時降溫抱持觀望態度。

在此之前，交易員持續評估美國與伊朗之間的談判進展。川普已要求伊朗在期限前重新開放荷姆茲海峽，否則將面臨對能源基礎設施的打擊。該海峽為全球能源運輸要道，承載大量石油與天然氣流通，其通行狀況對全球供應具有關鍵影響。

不過，川普態度仍顯強硬。他再度警告，若無法達成協議，「整個文明今晚將會消失，且永遠無法恢復」，並補充表示「我不希望這種情況發生，但很可能會發生」，進一步加劇市場與國際社會緊張情緒。