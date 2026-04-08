鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 11:30

部分投資人擔心，公司將數十億美元投入昂貴的資料中心建設，短期內卻難見成效，但法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 Nick Jones 並不這麼認為。

‌



Jones 在周二 (7 日) 報告中指出，亞馬遜加大支出「在當前需求水準與未來潛在機會規模下，是合理且必要的」。他重申對該股的優於大盤評級，並給予 320 美元目標價，意味較目前水準仍有逾 50% 的上行空間。

亞馬遜股價周二收漲 0.46%，今年以來已下跌逾 5%。

Jones 指出，亞馬遜與其他超大型雲端業者 (hyperscalers)，如 Alphabet(GOOGL-US)，正以符合已簽約需求成長的速度建設資料中心。他同樣維持對 Alphabet 股票的優於大盤評級，並給予 390 美元目標價。

即使亞馬遜資本支出預計將攀升至超過其雲端業務營收的 100%，Jones 強調，近幾季其積壓訂單成長已出現加速。

他表示，市場對高資本支出的疑慮「被過度放大」。與其關注總支出規模，投資人更應追蹤「積壓訂單與資本支出比」(backlog-to-capex ratio)，該指標用以衡量已簽約需求與基礎建設投入之間的關係。

Jones 估算，每增加 1GW 的資料中心容量需投入約 500 億美元，但上線後每年可創造約 150 億美元營收。在訂單充沛的情況下，他認為亞馬遜能迅速將新增產能轉化為收入。

儘管前期投資龐大，Jones 認為上述估算仍偏保守。亞馬遜通常能在資料中心建設中取得規模折扣，且可將 AI 技術應用於自身核心產品，提高每單位算力的營收貢獻，而不僅依賴外部雲端服務業務。

此外，亞馬遜的「每位員工營收」呈現上升趨勢，Jones 將此視為生產力提升的指標。他寫道，企業在擴大 AI 與雲端運算應用時，正逐步以數位勞動取代部分實體勞動。