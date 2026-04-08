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近期一系列跡象顯示，特斯拉 (TSLA-US) 正處於一場戰略轉型與人才危機的交匯點。一方面，執行長馬斯克 (Elon Musk) 正帶領公司進行高風險的豪賭；另一方面，公司內部高層卻出現了顯著的拋售潮與人才流失。
為了在激烈的人才競爭中穩住陣腳，特斯拉近期對核心功臣給予了巨額激勵。據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤近期行使股票期權，以每股 20.57 美元的行權價獲得 2 萬股股票。按當時約 360 美元的市價計算，這筆股票價值高達 5000 萬人民幣。
市場分析認為，這是馬斯克在面臨高管流失潮下的「人才保衛戰」；僅在 2026 年，特斯拉已有至少 7 位高管離職，其中包括財務與軟體領域的資深元老。
與此同時，中國競爭對手小米 (01810-HK) 汽車正展開激烈的定向挖角。原特斯拉中國區總經理孔艷雙及上海超級工場生產副總裁宋鋼已雙雙入職小米，分別負責銷售與產能爬坡。小米的強勢介入，直接挑戰了特斯拉在中國市場的領導地位。
儘管朱曉彤的期權行使看似展現信心，但整體趨勢卻不樂觀。過去 3 個月，特斯拉內部人士交易呈現壓倒性負值，淨賣出額近 90 萬美元，財務長 Vaibhav Taneja 上週也進行了減持。統計顯示，過去一年中沒有任何內部人士以市價購入股票，總計賣出量達 40 萬股。
這種拋售潮發生在特斯拉核心業務面臨挑戰之際。最新數據顯示，特斯拉交付量下降 14%，庫存積壓超過 5 萬輛，且面臨中國車企的激烈競爭。目前公司本益比高達 300 倍，且自由現金流預計為負，被分析人士認為存在明顯的估值泡沫。
面對核心汽車業務的疲態，馬斯克選擇加倍押注未來。特斯拉計畫到 2026 年將資本支出提升至 200 億美元以上，全力投入 Cybercab 無人駕駛計程車與 Optimus 機器人等項目。然而，這些項目距離產生實質收益仍需多年時間。
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