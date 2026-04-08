鉅亨網新聞中心 2026-04-08 13:40

高層激勵與人才爭奪戰

‌



為了在激烈的人才競爭中穩住陣腳，特斯拉近期對核心功臣給予了巨額激勵。據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤近期行使股票期權，以每股 20.57 美元的行權價獲得 2 萬股股票。按當時約 360 美元的市價計算，這筆股票價值高達 5000 萬人民幣。

市場分析認為，這是馬斯克在面臨高管流失潮下的「人才保衛戰」；僅在 2026 年，特斯拉已有至少 7 位高管離職，其中包括財務與軟體領域的資深元老。

內部人士套現與基本面隱憂

儘管朱曉彤的期權行使看似展現信心，但整體趨勢卻不樂觀。過去 3 個月，特斯拉內部人士交易呈現壓倒性負值，淨賣出額近 90 萬美元，財務長 Vaibhav Taneja 上週也進行了減持。統計顯示，過去一年中沒有任何內部人士以市價購入股票，總計賣出量達 40 萬股。

這種拋售潮發生在特斯拉核心業務面臨挑戰之際。最新數據顯示，特斯拉交付量下降 14%，庫存積壓超過 5 萬輛，且面臨中國車企的激烈競爭。目前公司本益比高達 300 倍，且自由現金流預計為負，被分析人士認為存在明顯的估值泡沫。

馬斯克的豪賭：AI 與 Robotaxi