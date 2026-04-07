鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 03:00

《CNBC》周二 (7 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 預計將於 6 月 10 日接受美國眾議院監督與政府改革委員會 (House Oversight and Government Reform Committee) 訪問，針對其與艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的往來關係進行說明。消息人士指出，此行程尚未正式對外公布。

蓋茲為多名同意配合調查的人士之一，該委員會正針對與艾普斯坦相關的人際網絡展開調查。艾普斯坦為已故性犯罪者，於 2019 年 8 月在紐約看守所內身亡。

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根據《華爾街日報》(WSJ) 先前報導，蓋茲今年 2 月曾向蓋茲基金會員工道歉，坦承過去與艾普斯坦有往來，並承認曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，而相關情況亦曾被艾普斯坦知悉。蓋茲當時強調，自己「未從事任何非法行為，也未見任何不當行為」。

此次訪問安排在委員會預定於 6 月 9 日訪談艾普斯坦前行政助理格羅夫 (Lesley Groff) 之後。除蓋茲外，多名與艾普斯坦有關的人士亦將陸續接受問詢，包括 Gateway 電腦公司共同創辦人泰德・韋特(Ted Waitt)，預計於 4 月 30 日出席；曾在艾普斯坦身亡當日值勤的聯邦矯正人員諾埃爾(Tova Noel)，則安排於 5 月 18 日接受訪談。

此外，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 預計於 5 月 6 日接受委員會訪問，前司法部長邦迪 (Pam Bondi) 則安排於 4 月 14 日出席作證。川普政府上周已解除邦迪職務，使相關調查再添政治關注。