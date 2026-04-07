〈能源盤後〉川普通牒逼近 市場震盪加劇 Brent走跌 WTI連4日刷新高

鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 04:45

國際油價周二 (7 日) 呈現分歧走勢，在地緣政治風險與經濟前景疑慮交織下，市場震盪加劇。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 0.5% 至每桶 109.27 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 則上漲 0.5% 至 112.95 美元，創下 2022 年 6 月以來新高，且已連續第 4 個交易日刷新高點。

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市場波動主要受到美國總統川普 對伊朗設定最後通牒影響。川普要求伊朗在華盛頓時間晚間 8 時前重新開放荷姆茲海峽，否則將對其民用基礎設施發動全面打擊，甚至警告「整個文明今晚將會消失」。伊朗則表示，若遭攻擊將對美國在波斯灣的盟友進行報復。

荷姆茲海峽為全球能源運輸要道，約承載全球 20% 的石油與液化天然氣運輸量。自美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，海峽通行受阻已造成供應緊縮，推升油價大幅上揚。市場人士指出，隨著衝突延續，投資人逐漸轉向「供應長期中斷」的情境，而非短期內解決。

能源顧問公司 Gelber & Associates 分析指出，現貨市場供應緊張程度顯著高於遠期市場，導致 WTI 近月合約對次月合約出現創紀錄溢價，顯示煉油商正競相搶購即期原油。在此背景下，部分歐洲與亞洲煉油商為即時交付的原油支付接近每桶 150 美元的高價，遠高於期貨價格。

此外，原油市場結構亦出現異常。通常 WTI 價格低於 Brent，但近期因即期供應緊張，WTI 反而高於 Brent。當前 WTI 為 5 月交割合約，Brent 則為 6 月交割，時間價差進一步擴大。

地緣政治衝突亦對全球經濟帶來壓力。世銀總裁 Ajay Banga 表示，無論戰事持續時間長短，都將導致全球經濟成長放緩與通膨上升。芝加哥 Fed 總裁 Austan Goolsbee 亦警告，戰爭可能同時推升通膨並拖累經濟，使貨幣政策陷入兩難。

供應面方面，波斯灣產油國出口受阻，導致油價飆升。根據數據，沙烏地阿拉伯紅海延布港原油出口量在截至 3 月 30 日當週周減約 15%，平均降至每日約 390 萬桶。同時，仍能維持出口的國家如伊朗、阿曼與沙烏地則從高油價中獲得額外收益，而部分國家則因出口受阻蒙受數十億美元損失。

外交與軍事局勢亦持續惡化。隨著川普通牒逼近，伊朗境內鐵路橋、公路橋、機場與石化設施接連遭到攻擊，哈爾克島石油出口終端亦傳出爆炸。市場消息指出，美伊談判因伊朗對沙烏地工業設施發動攻擊而面臨破局風險。

國際層面上，中國與俄羅斯否決聯合國一項呼籲各國協調保護荷姆茲海峽商業航運的決議，美國則呼籲「負責任國家」共同確保該戰略水道安全。

此外，市場亦關注美國原油庫存數據。業界預估，截至 4 月 3 日當週，美國原油庫存將增加約 70 萬桶，投資人正等待美國石油協會 (API) 與能源資訊署 (EIA) 即將公布的數據，以判斷供需走勢。