鉅亨網編譯莊閔棻
根據金融科技公司 TipRanks 的資料，投資銀行高盛 (GS-US) 指出，避險基金在 3 月份以 13 年來最快的速度拋售股票，這種罕見的變化顯示市場焦慮正在上升。
根據《TheStreet》報導，這波變化影響了多家知名公司，包括輝達 (NVDA-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 和帕蘭提爾科技 (PLTR-US) ，基金經理開始減少風險敞口，為可能的市場波動做準備。
分析指出，如此規模的拋售，明顯是一個警訊：當避險基金如此明確地撤出資金時，自然凸顯出市場面臨巨大的下行風險。
目前，這種謹慎主要源於油價高企、地緣政治不穩定以及投資者情緒不穩。
作為參考，根據《Yahoo Finance》的數據，截至最新統計，標普 500 年初至今已下跌約 4%。
同時，基金經理正從成長股轉向較安全的標的，例如沃爾瑪 (WMT-US) 和好市多 (COST-US) ，將重心從追求回報轉向追求穩定性。
華爾街對輝達的平均目標價為 268.22 美元，代表其有 51.2% 的潛在上漲空間，分析師目標價範圍從最低 140 美元到最高 380 美元。 其中：
高盛數據顯示，市場正進入一個非常艱難的階段，此時保護資本比追求上漲更重要，市場龍頭股也開始出現輪動。
分析稱，這是一個更廣泛的市場訊號。當避險基金同時減持科技、金融及工業板塊時，反映出對整體經濟環境的擔憂在增加。
同時，防禦型股票也變得重要。轉向防禦性板塊，如沃爾瑪和好市多，顯示投資者在尋求更穩定的收益。這類企業通常需求穩定、盈餘可預測，且對市場波動敏感度低。
此外，這也顯示投資者可能需要新的操作策略。在這個更偏防禦的市場中，選股變得至關重要，下行風險受到更多關注，而相對安全的股票表現可能會優於大盤。
報導指出，好市多與沃爾瑪近期在股市的表現，在某種程度上支持了高盛的觀點：避險基金正在防禦性地轉向消費必需品板塊。
下一篇