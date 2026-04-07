鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 02:00

北約秘書長呂特周三 (8 日) 將造訪白宮，這趟被外界視為「危機公關」的行程，被視為北約成立 77 年來最嚴峻時刻的一次「急救式訪問」。

隨著美國總統川普再度揚言退出北約，並痛批歐洲盟友為「紙老虎」，跨大西同盟關係已瀕臨「沸點」，呂特此行肩負著安撫美國、修復裂痕並維持北約體面的重責大任。

‌



呂特此訪時機極為敏感，正值川普因伊朗戰事與北約鬧翻之際。川普對北約的「背信棄義」感到憤怒，指責當美國深陷伊朗衝突，歐洲盟國不僅拒絕支持打擊行動，還消極對待護航荷姆茲海峽的要求，甚至拒絕開放領空。

川普在北約 77 歲生日前夕痛批歐洲國家是「懦夫」，並將怒火指向「格陵蘭島問題」，揚言若無法如願，美國將退出北約。

對此，法國總統馬克宏回擊稱川普的言論正在「掏空北約」。

在這場「生存危機」下，呂特的一舉一動備受關注。根據安排，他將與川普、國務卿盧比歐及戰爭部長赫格塞斯會面。

輿論普遍認為，呂特此行核心目標是維持北約的生存。專家指出，呂特必須消除美國負面言論的影響，展現歐美團結，並證明北約對華府仍具影響力。

外界預期，呂特的「任務清單」將涵蓋四大焦點：川普的「退約」威脅、伊朗戰事的分歧、格陵蘭島主權爭端以及烏克蘭問題，其中，烏克蘭是歐洲的首要關切，歐洲擔憂美國深陷中東將導致對烏軍援中斷，急需與美方對表。

在伊朗問題上，呂特料將展現與部分歐洲國家不同的姿態，表達對美軍事行動的強烈支持，以維護北約團結。

在格陵蘭島問題上，呂特可能展現柔軟身段，試圖將爭端限制在聯盟框架內解決，而非與丹麥一同對美強硬。

然而，要扮演「川普的耳語者」並非易事。川普對北約的不滿由來已久，從第一任期嫌棄北約「過時」、要求盟友增加軍費，到第二任期變本加厲地「壓榨」盟友，要求將國防開支提高至 GDP 的 5%，其行為已深植「美國優先」的保守理念。

與此同時，歐洲對北約的認知也在改變。歐洲視北約為一個僅維持表面共同關切的「臨時性機構」，實際上的戰略共識正在弱化。以伊朗戰事為例，歐洲主張外交優先，並不滿川普將烏克蘭危機與伊朗問題混為一談，奉行「美國幫歐洲，歐洲就必須回報」的交易邏輯。

分析人士指出，北約正經歷「名實分離」的過程。美國理想的狀態是甩掉包袱，將防務責任「轉嫁」歐洲，自己卻繼續享受紅利，而歐洲則在張力中尋求平衡，一方面竭力避免聯盟崩解，另一方面加速推進獨立防務，為最壞情況做準備。

儘管美國國會立法為退出北約設下高門檻，川普的威脅更多是為了極限施壓，但這種反覆的試探已嚴重破壞同盟之間的信任基礎。

呂特的華府行將成為檢驗北約凝聚力的試金石。無論是川普是否再提「退約」，還是雙方能否在烏克蘭及中東政策上達成妥協，都預示著這個全球最大軍事聯盟的未來走向。