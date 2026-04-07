鉅亨網新聞中心 2026-04-07 17:00

經歷了 2 月農曆春節期間的傳統淡季低谷後，中國汽車市場 3 月釋放了明確的暖意與回溫訊號。

中國車市3月強勢反彈！比亞迪重返銷售王、海外出口成最強引擎。(圖:shutterstock)

根據最新發布的產銷數據顯示，隨著節後人員返城帶動消費回歸常態，疊加各地春季車展啟動、新車密集上市以及地方「兩新」補貼政策明晰，購車需求在 3 月得到顯著釋放。

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比亞迪重返 30 萬輛大關 奪回月度銷售魁首

3 月車市最受矚目的焦點莫過於比亞迪的強勢回歸。數據顯示，比亞迪 3 月單月銷量突破 30 萬輛大關，達到 300,222 輛，重奪自主車企月度銷量冠軍，也終結了吉利汽車在前兩個月的領先勢頭。

其中，王朝與海洋網依舊是銷售的中流砥柱，合計貢獻超過 26 萬輛；高端品牌方程豹表現驚人，年增長率高達 222%。

值得注意的是，比亞迪的全球化戰略已從「增量」轉變為「基本盤」。3 月其海外銷售約 12 萬輛，佔總銷量近四成，顯示其國際市場影響力持續擴大。

儘管比亞迪總銷量較去年同期仍有約 20% 的降幅，尚未完全恢復至去年巔峰水準，但重回 30 萬輛量級已為其全年目標打下堅實基礎。

自主陣營格局變動：長安強勢躍升、奇瑞出口創紀錄

在比亞迪之後，自主陣營的排名競爭異常激烈。長安汽車 3 月表現尤為亮眼，總銷量達 27.06 萬輛，較上月大幅增長 78%，增幅居自主五強之首。

長安的增長動力主要來自新能源轉型的加速，其新能源銷量達 8.96 萬輛，環比增長 112%；同時，長安在海外市場也取得突破，單月出口首次突破 10 萬輛大關，創下歷史新高。

奇瑞集團則繼續穩坐「出口之王」的位子。3 月奇瑞集團銷售 24.07 萬輛，其中出口近 15 萬輛，較去年同期成長 72%，刷新了中國品牌汽車單月出口的歷史紀錄。

目前奇瑞已連續 11 個月出口破 10 萬輛，每 5 輛出口海外的中國汽車中，就有一輛來自奇瑞。

相較之下，前兩月表現強勁的吉利汽車在 3 月退居第四，總銷量為 23.3 萬輛。雖然極氪（Zeekr）品牌表現優異，且出口增長 120% 成為亮點，但吉利主品牌及銀河系列表現相對疲軟，環比增速略低於競爭對手。

長城汽車則重新回到 10 萬輛規模，3 月銷售 10.62 萬輛，雖然年增 8.38%，但與領先集團仍存在一定差距。

智駕技術下放成競爭關鍵

在新勢力陣營，3 月出現了大規模的集體反彈。零跑汽車表現驚人，全系交付 5 萬輛，位居新勢力首位，其關鍵在於將光達與全場景 NOA 等高階智駕技術下放至 10 萬元以內的 A10 車型，成功吸引大量訂單。

蔚來汽車同樣創下歷史新高，單月交付 3.55 萬輛，年增 136%，旗下的樂道與螢火蟲子品牌貢獻顯著。

理想汽車 3 月交付 4.11 萬輛，其反彈關鍵在於純電產品線的突破，i6 車型已取代增程產品成為主力。備受關注的小米汽車 3 月交付量超過 2 萬台，新一代 SU7 在開啟交付後的 9 天內即累計交付逾 7000 台，展現了強大的品牌號召力。

此外，上汽集團以 37.6 萬輛的佳績實現「月銷三連霸」，第一季零售突破百萬大關，智己汽車首季銷量更同比大漲 97%。

海外市場與技術升級 成為雙動力

綜合 3 月車市表現，中國自主品牌已呈現出兩個清晰的發展趨勢，一是海外市場成為重要的成長引擎，比亞迪、長安、奇瑞的出口數據均顯示出海外增量空間正不斷拓寬。

二是技術競爭進入白熱化，無論是長安的 AI 晶片下放，還是零跑的智駕普及，都顯示出廠商正透過技術手段在存量市場中尋找新的增長點。