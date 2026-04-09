鉅亨網編輯林羿君 2026-04-09 08:30

比亞迪狂挖保時捷人才 助「騰勢」殺進歐洲豪車戰場。(圖:shutterstock)

現任比亞迪顧問、前飛雅特克萊斯勒（FCA）高層阿爾塔維拉 (Alfredo Altavilla) 表示，騰勢已延攬超過 50 名成員組成歐洲銷售與行銷團隊，其中包括前保時捷銷售主管索拉維亞（Lorenzo Soravia）。

‌



在保時捷、BMW 與賓士盤踞的歐洲市場，騰勢正積極尋求成長空間。該品牌週三在歐洲發表兩款車型，包括售價約 10 萬歐元的旗艦 Z9GT，將直接對標保時捷電動車 Taycan；另一款則是 D9 豪華廂型車，已在中國企業高層市場頗受青睞。

阿爾塔維拉在巴黎受訪時指出，騰勢有機會在其他高端品牌失利之處取得成功，而從保時捷挖角的人數，也凸顯歐洲傳統車廠當前面臨的挑戰。

歐洲車廠正苦於高價電動車銷售疲弱，以及中國市場需求降溫、在地品牌競爭加劇。同時，由於主要生產基地位於歐洲，也受到美國關稅影響；反觀比亞迪則在中國內需轉弱之際，加速推動出口。

騰勢進軍歐洲，對董事長王傳福而言具有關鍵意義。比亞迪於 2024 年收購賓士在合資企業中的持股，如今正進一步進入前合作夥伴的主場市場。透過銷售高毛利車款，比亞迪可更有效吸收歐盟關稅對其平價車型帶來的獲利壓力。

Z9GT 將提供純電與插電式油電版本，電池可在 9 分鐘內由 10% 充至 97%，0 至時速 100 公里加速僅需 2.7 秒。D9 插電式油電車起價約 7 萬歐元，配備按摩座椅與車載冰箱。

過去兩年，比亞迪已自多家歐洲車廠挖角數十名高階主管，以強化海外拓展，包括前 Stellantis 高層，如曾任英國區負責人的 Maria Grazia Davino、義大利主管 Alessandro Grosso，以及曾任標緻西班牙與葡萄牙總經理的 Alberto De Aza。

索拉維亞目前負責騰勢在南歐的銷售業務，曾任保時捷、賓士與藍寶堅尼的銷售職務。騰勢亦於去年 12 月延攬來自瑪莎拉蒂的 Andrea Moia，負責伊比利半島市場。

騰勢計畫在明年底前於歐洲設立約 150 個銷售據點，並將建立獨立於比亞迪的零售通路。