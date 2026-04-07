鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 19:00

亞洲新興市場股匯市周二 (7 日) 表現強勁，連續三個交易日走升。投資者正密切關注中東地區達成停火協議的可能性，並屏息以待美國總統川普設定的伊朗和平協議最後期限。隨著地緣政治緊張局勢出現放緩跡象，市場情緒顯著回暖。

MSCI 新興市場指數周二上漲 1%，主要由台灣與南韓市場帶動。自 4 月初以來，此指數已累計上漲 4.8%，成功收復上個月約三分之一的失地。其中，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、SK 海力士與三星電子這三家半導體巨頭表現尤為突出，貢獻了周二指數約 66% 的漲幅。相較之下，中東銀行股與黃金生產商則成為當日市場的主要拖累。

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市場的樂觀情緒很大程度上源於對衝突結束的期待。川普總統持續尋求結束這場日益受到美國國內反對的衝突，並多次表示與伊朗的對談「進展順利」。與此同時，伊朗方面也提出了停火的反建議。

瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 亞洲區研究主管 Mark Matthews 指出，伊朗提出的「十點計畫」比以往的要求更具實務性且不再模糊，為雙方談判奠定了良好基礎。Matthews 進一步分析，若能達成最終協議，全球市場將做出積極反應，而由於亞洲市場在戰爭爆發後跌幅較深，預計其反彈力道也將最為強勁。

在匯率方面，受美元指數回落影響，亞洲貨幣普漲，帶動 MSCI 主要新興市場貨幣指數本月上漲 1%。周二以韓元與泰銖領漲，而離岸人民幣也在中國人民銀行調升每日中間價後走強。

此外，在歐洲，匈牙利福林兌歐元表現平穩，市場正關注即將到來的周日大選，目前民調顯示總理奧班 (Viktor Orban) 可能面臨敗選。美國副總統范斯 (JD Vance) 目前正在布達佩斯與奧班進行會談。而在債券市場，莫三比克 2031 年到期的美元債券遭遇重挫，主因是當局表示計畫進行債務重組談判以削減債務成本。