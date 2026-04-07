〈陸股盤後〉午後市場回暖 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周二（7 日）集體開高，早盤兩市衝高回落，創指深成指午前相繼轉跌。午後市場回暖，三大股指重返升勢。
上證綜指周二收盤漲 0.26%，報 3,890.16 點；深證成指漲 0.36%，報 13,400.41 點；創業板指漲 0.36%，報 3,160.82 點。
兩市成交額為人民幣 1.6144 兆元，較前一交易日減少 420 億元。
華泰證券 A 股策略指出，上周中東局勢反覆下市場延續震盪，加上清明假期前資金避險，追蹤的 A 股情緒指數仍處於「恐慌」區間。當前左側布局的賠率可能逐漸上升，但地緣局勢明朗前不宜單邊押注，建議投資人繼續等待右側信號。
華泰證券建議投資人控制倉位、留出空間，短期維持一定防禦和低相關性資產配置，如紅利、AI 算力、創新藥等，中期圍繞電力鏈和景氣兩大線索逢低布局。
華龍證券認為，當前市場整體韌性較弱，對外部利空較為敏感，短期 A 股市場很可能延續區間震盪，若外圍再度釋放利空，存在二次探底風險。
平安證券說，短期伊朗戰爭仍是影響全球資產定價的核心變量，目前局勢仍存較多變數，不排除地面作戰推動戰事升級的可能性。
平安證券表示，中國宏觀環境的邊際變化有限，4 月核心變量在於通膨數據、上市公司財報和分紅方案，短期預計權益市場波動仍然較大，資金可能將繼續圍繞防禦邏輯、業績線索進行定價，紅利板塊、業績堅實的科技方向預計相對佔優。
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