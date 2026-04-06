鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-06 12:30

伊朗在周日 (5 日) 發動的無人機攻擊行動，對波斯灣地區多國關鍵能源基礎設施造成重大衝擊。科威特、阿拉伯聯合大公國及巴林境內的石油與石化設施均傳出受損消息，引發市場對區域能源供應穩定性的高度關切。

根據科威特石油公司 (KPC) 發布的聲明，位於舒韋赫的石油綜合園區遭無人機襲擊並引發火災，造成「重大財產損失」。該園區不僅是 KPC 總部所在地，該國石油部亦設於當地。

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此外，隸屬 KPC 的科威特國家石油公司 (KNPC) 與石化工業公司 (PIC) 旗下多處設施亦在多起獨立攻擊中受損，其中 KNPC 營運的米納艾哈邁迪與米納阿卜杜拉兩座煉油廠，合計日處理能力逾 80 萬桶；PIC 則主要生產聚丙烯、化肥等化學品，約六成產品用於出口。

在阿聯，雖成功攔截來襲無人機，但殘骸墜落於魯韋斯工業城的博祿石化廠區並引發火警，導致設施損壞。博祿公司主要股東為阿布達比國家石油公司 (Adnoc) 與北歐化工，其園區年產能包含聚乙烯與聚丙烯數百萬噸。