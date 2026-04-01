鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-01 09:09

熱搜話題詞 #地球使用費# 周二（31 日）突然引發中國網友的好奇，這到底是個啥？

戶外品牌 Patagonia（巴塔哥尼亞）周一展開「地球使用費」活動。

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簡言之，自 4 月開始，消費者在該品牌官方旗艦店購買衣服後，首件商品將收取運費人民幣 15 元，每增加一件增加 5 元，若顧客沒有退貨，店鋪將退還費用；若顧客退 / 換貨，將扣除 15 元運費，所有未被退還的快遞費用將捐贈給環保公益項目。

以購買 2 件產品為例，消費者必須支付人民幣 20 元運費；若最終退 / 換貨 2 件，將不會退還運費；若最終退 / 換貨 1 件，會退還 5 元運費；若沒有退 / 換貨，將退還 20 元運費，2 件以上，以此類推。

據《中國青年報》報導，該品牌方在社媒發布 14 頁內容解釋「地球使用費」，提到 2025 年「雙 11」期間，退貨率高達 69.7%，2023-2025 年巴塔哥尼亞天貓旗艦店因發貨產生了 190.36 噸碳排放，退貨而產生的快遞產生了 40.9 噸碳排放。

品牌方表示，這不是一張冷冰冰的運費調整通知，而是邀請消費者購買前三思，退貨前也三思。

對此，很多中國網友表示無法理解：

小西西要超車：我哭了，從小不聽話欠爸媽的、上學不認真欠老師的，這些我都能認；但現在，買件衣服，莫名其妙我都欠地球的了，那真不買也罷。

夢瑤頑張 ：該反思的不是產品本身的問題導致了高退貨率嗎？

誘墨 Yumoo ：地球啥時候被它承包了？

咦嘻嘻嘻嘻咦哈哈哈哈哈 ：可以這麼理解，不買它的產品就是減少碳排放。

孫瘋人：「我們製造衣服，本身就是在消耗資源」，既然如此，你們就別造了，最環保。有誠意你們就拿出真金，將利潤的一部分用於環境保護，取之於地球，用之於地球。

也有網友認可這一品牌的設計理念。

慢熱從為你 ：設計理念挺好的，要保護環境。

攬星藍：Patagonia 的地球使用費其實也可以認可，他們一直以保護環境為理念，衣服也不錯，保護生態吧！網購包裝退貨的碳排放真的很誇張，品牌用這種方式也是呼籲大家理性消費 。