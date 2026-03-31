鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 04:20

美國聯準會官員警告，隨著中東衝突推升能源價格，通膨壓力恐再度升溫。

美國堪薩斯城 Fed 總裁 Jeff Schmid 周二 (31 日) 表示，油價與天然氣價格上漲帶來的通膨影響不容忽視，預期整體通膨可能維持在接近 3% 的水準，高於聯準會 2% 的政策目標。

‌



Schmid 在奧克拉荷馬市演說指出，當前油價衝擊發生在通膨已「長期偏高」的背景下，政策制定者不應假設能源價格上漲的影響只是短暫現象。他強調，在通膨仍偏熱之際，能源成本上升可能進一步推升物價壓力。

他指出，油氣價格上漲將透過航空票價與運輸成本等項目，間接推升核心通膨。過去五年來，美國通膨持續高於聯準會 2% 目標，當前情勢使他更加擔憂通膨將長期維持在約 3% 的區間。

在經濟基本面方面，Schmid 認為美國經濟仍展現韌性，消費與整體成長動能穩健，儘管就業增長相對疲弱。他預估，能源價格飆升將對經濟成長造成一定壓力，但整體經濟仍有能力吸收部分衝擊。

Schmid 表示，當前經濟面臨多重變數，一方面影響就業，另一方面推升通膨，使政策制定在雙重目標之間出現取捨。他坦言，在權衡各項風險後，目前更關注通膨上行風險。

Fed 官員在 3 月 17 日至 18 日會議中決定維持利率不變。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當時表示，能源價格上漲對經濟的實際影響仍有待觀察，判斷仍為時過早。不過，多位官員已對能源成本飆升表示關切，認為這可能進一步推高通膨。

市場分析指出，隨著伊朗戰事擾亂全球能源供應，油價近期大幅上漲，已成為影響美國通膨前景的重要變數。在通膨壓力未明顯回落之前，聯準會政策路徑仍充滿不確定性，未來是否延後降息甚至轉向更緊縮立場，將取決於能源價格與整體經濟數據的演變。