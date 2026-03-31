鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-01 07:46

運動用品巨擘 Nike(NKE-US) 會計年度第 3 季營運優於市場預期，但預警本季 (第 4 季) 營收將意外下滑，周二 (31 日) 盤後股價應聲重挫逾 9%，顯示中國市場持續疲軟與去化庫存進度緩慢，正在拖累轉型的努力。

Nike 財務長 Matt Friend 預估本季營收將下滑 2-4%，遜於分析師所估的增加 1.9%。

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Friend 在財報後的分析師會議上表示，受油價上漲帶來的波動及中東持續衝突影響，預料本季的中國銷售額將下滑 20%。

中國是 Nike 的第二大市場，占年營收的 15%。由於產品組合較弱且創新速度放緩，Nike 在這個市場陷入苦戰，市占率遭安踏 (Anta) 及李寧 (Li Ning) 等本土競爭對手侵蝕。

Friend 也預估，到第 4 季結束時，仍會面臨庫存過剩問題。他表示，歐洲和中東市場將因為伊朗戰爭帶來的衝擊，面臨庫存居高不下的問題。

Nike 周二盤後重挫 9%。今年到周二收盤為止，Nike 股價共下跌 17%。

F2026 Q3(2 月 28 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：112.8 億美元 vs 112.4 億美元

EPS：35 美分 vs 28 美分

Nike 上季營收持平，仍優於市場所料。中國市場表現有所改善，但 Converse 品牌和歐非中東 (EMEA) 地區銷售則拖累整體業績。

Nike 的第 3 季涵蓋年底購物旺季大部分時間，而從數字來看，批發業務和北美市場持續反彈。

不過受關稅影響，Nike 毛利率已連六季萎縮，下降 130 個基點至 40.2%。

在執行長希爾 (Elliott Hill) 領導下，Nike 已減少促銷活動、加強產品創新，並重新聚焦於跑鞋等核心產品系列。

希爾周二在電話財報會議上坦言轉型「任務尚未完成」，並強調團隊正積極採取迫切的行動。

希爾說：「這是一項複雜的工作，部分進展比我預期的要慢，但方向是明確的，迫切感也是真實的，且根基正變得更加穩固。」

分析師看法

M Science 分析師 Drake MacFarlane 表示，美國一直是 Nike 表現最好的地區，若美國消費者信心受損，將削弱 Nike 的復甦力道。