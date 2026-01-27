Nike加速配送中心自動化 宣布裁員775人

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-27 07:10

Nike宣布將裁減775名員工(圖：Shutterstock)

知情人士指出，這波裁員是在 Nike 去年夏天宣布裁減 1,000 名總部員工之外的進一步行動，主要影響位於田納西州與密西西比州的配送中心職位，這些地點是該運動鞋大廠設有大型倉儲的據點。

‌



Nike 在一項聲明中表示，裁員主要集中在美國的配送業務，目的是「降低複雜度、提升彈性，並打造更具回應力、韌性、責任感與效率的營運體系」。

Nike 指出，「我們正採取行動，強化並精簡營運流程，讓公司能更快行動、以更嚴謹的紀律運作，並更好地服務運動員與消費者。我們正在調整供應鏈布局，加速導入先進技術與自動化，同時投資培養團隊未來所需的技能。」

目前尚不清楚 Nike 在美國有多少配送相關職位。

公司補充，這些裁員措施是為了實現重回「長期、具獲利性的成長」目標，並改善利潤率。

隨著 AI 與自動化在美國企業界迅速擴散，配送中心相關工作預料將首當其衝。去年，UPS 就宣布計劃裁減 4.8 萬名員工，部分原因正是其設施自動化程度提高。目前尚不清楚 Nike 將如何具體擴大配送中心的自動化規模，以及自動化在這次 775 人裁員中扮演的實際角色。

此次裁員發生之際，正值執行長 Elliott Hill 試圖帶領 Nike 走出多年來銷售成長放緩、利潤率下滑的困境。這些問題源自前高層主管 John Donahoe 推動的直接銷售策略，該策略優先發展自家門市與官網銷售，而非批發夥伴。

知情人士表示，在該策略下，Nike 的配送中心及相關人力規模迅速擴張，但實際銷量不足以支撐如此龐大的人力配置。