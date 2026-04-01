鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-01 10:15

《路透社》引述消息人士最新報導，SpaceX 正與至少 21 家銀行合作進行 IPO，這是近年來規模最大的承銷團之一。此次上市在內部被命名為「頂級項目 (Project Apex)」，該 IPO 計畫料將使這家由創辦人兼首席執行官馬斯克控制的火箭公司估值達到 1.75 萬億美元。這一龐大銀行團規模也凸顯 IPO 發行的規模與複雜性。

上述人士表示，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團將擔任「主動帳簿管理人 (Active Bookrunners)」，即負責管理該交易的牽頭銀行。另有 16 家銀行已簽約擔任次要角色。這些銀行中約有一半的名字以前沒有報道。

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除主動帳簿管理人外，其他銀行還包括 Allen & Co、巴克萊銀行、巴西 BTG Pactual 銀行、德銀、ING、麥格理、瑞穗證券、Needham & Co、雷蒙詹姆斯、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、桑坦德銀行、斯迪富、瑞銀、富國銀行、William Blair，這些銀行料將在機構、高凈值和散戶投資者管道及不同地理區域承擔相應職責。

消息人士表示，該發行計劃可能會發生變化，仍有可能增加更多銀行。