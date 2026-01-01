鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 10:42

Nike 周三 (31 日) 大漲逾 4%，為相對低迷的 2025 年劃下句點，最新申報資料顯示，繼身為董事會成員的蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克買股力挺之後，又有一名內部人士買進：Nike 現任執行長 Elliot Hill。

由於落後競爭對手、加上消費者對非必要支出縮手，Nike 2025 年的股價已經連續第四年下跌。

CEO 和董事大舉增持的訊號

希爾是 Nike 已經退休的老將，去年被找回來擔任執行長，推動以「重返基本面」為核心策略的復甦計畫。

雖然該公司在本月初的財報中表示，復甦仍需一段時間才能完成，但內部人士在公開市場買入股票的行為，向外界傳遞了一個強烈訊息：好日子就在前方。

根據 Nike 上周二提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 Form 4 文件，Nike 披露希爾於 12 月 29 日斥資 100 萬美元，以平均每股 61.10 美元的價格買入 16388 股普通股。

此項交易在 SEC 的紀錄代碼為「P」，定義為證券的「公開市場或私下買入」，代表希爾是動用自己的現金來購買股票。

雖然希爾也曾獲得 Nike 配股，但追溯至 2006 年的 SEC 數據顯示，先前的獲取紀錄均非代碼「P」，因為那些多屬於股票選擇權發放或行使選擇權所得。

就在一周前，擔任 Nike 董事時間長達 20 年的庫克，也自掏腰包花費約 300 萬美元在公開市場買入 Nike 股票。

Nike 周三終場大漲 4.12% 至每股 63.71 美元，成為標普 500 指數中的亮點。這也讓 Nike 從 12 月 22 日近期低點反彈的幅度擴大到 11.3%。

Nike 另在周二提交 10-Q 季度報告，披露各區域的業績表現與庫存狀況。Stifel 分析師 Peter McGoldrick 表示，北美地區「健康」的庫存水準與他的觀點吻合，即 Nike 的復甦將由美國業務領頭。