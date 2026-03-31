鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 07:40

微軟 (MSFT-US) 第一季股價重挫 23%，創下自 2008 年金融危機以來最差季度表現，遠遜於同期下跌約 7% 的那斯達克指數，反映市場對其人工智慧 (AI) 布局的疑慮升溫。不過，隨著美股整體反彈，微軟週二 (31 日) 股價回升約 3.3%，出現短線反彈。

微軟創金融海嘯以來最差季 AI疑慮與Copilot表現承壓 (圖：shutterstock)

市場關注焦點集中在微軟 AI 投資回報與產品採用進展。

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儘管微軟持續加碼雲端與 AI 基礎建設，以支應需求成長，但相關支出規模龐大，加上伊朗戰事推升能源價格，也可能進一步增加資料中心營運成本，壓抑獲利空間。

在產品端，微軟主打的 AI 助手 Microsoft 365 Copilot 目前採用率仍偏低，僅約 3% 的商用 Office 客戶付費使用，市場普遍認為尚未形成明確成長動能。同時，來自 Google、OpenAI 與 Anthropic 等競爭對手的壓力持續升高。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出，微軟正面臨資源配置兩難，必須動用 Azure 雲端運算能力優化 Copilot 體驗，但該產品又是維持其核心業務成長的關鍵，「公司處境相當棘手」。

估值方面，微軟本益比已降至 2022 年第四季、ChatGPT 問世以來低點，反映市場對 AI 變現能力仍存疑。

不過，也有分析師持相對樂觀看法。DA Davidson 分析師 Gil Luria 認為，股價修正與基本面出現明顯落差，強調微軟上一季營收仍年增近 17%，成長動能並未轉弱，建議投資人逢低布局。

在人事與策略方面，微軟近期調整 AI 業務分工，將原負責 Copilot 的 Mustafa Suleyman 轉為專注模型開發，並由前 Snap 高層接手產品體驗，顯示公司正重新強化 AI 產品競爭力。

儘管短期面臨壓力，微軟雲端業務 Azure 仍維持強勁表現，上一季營收年增 39%，且受惠於 OpenAI 與 Anthropic 等客戶訂單累積，未來成長動能仍具支撐。