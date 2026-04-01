鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-01 09:40

輝達首季表現失利，投資人經歷意外考驗(圖：Shutterstock)

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該股在第一季結束時跌破具有心理意義的重要「200 日移動平均線」，在 3 月中旬正式失守這一關卡。

回顧 2025 年，輝達股價上漲約 38.9%，遠高於標普 500 的 16.4% 漲幅。

儘管 3 月初舉行的 GTC 2026 大會表現亮眼，執行長黃仁勳也揭示公司至 2027 年有高達 1 兆美元的營收路徑，但股價仍受到「消息後賣出」(sell the news) 效應打擊，投資人開始質疑其高估值中是否已反映過多成長預期。

公司同時面臨其他逆風。儘管輝達在 AI「訓練」晶片市場占主導地位，但市場對其能多快將 AI 轉向推論並實現獲利，仍存在不確定性。

分析師正等待具體證據，確認 Blackwell Ultra 的出貨是否能立即轉化為獲利優於預期，同時關注近期收購 Grok 是否具策略意義。

摩根大通分析師 Harlan Sur 在報告中指出，「輝達持續擴大 Blackwell(GB200 與 GB300) 產能，同時準備推出預計於 2026 下半年量產的 Vera Rubin 平台。然而，財報後股價反應顯示投資人仍覺得不夠滿足，我們認為這與市場對 2027 年資料中心業務成長軌跡的不確定性有關。」

另一方面，「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 帶來的市場波動，也引發資金大舉從微軟、Meta 等高β科技股撤出，轉向能源與國防等「實體資產」避險。

Investopedia 總編輯 Caleb Silver 表示，「我們每次調查散戶投資人時，都會問他們投資組合中最重要的股票，答案通常都是七巨頭或 FAANG 股。這些股票過去六個月承受了不少壓力，但投資人仍然持有它們…… 這些是他們長期信任的標的，但我們要觀察他們的耐心還能維持多久。」