鉅亨網新聞中心 2026-03-30 17:10

中國具身智能領軍企業極佳視界 (GigaAI) 近日發布多項重量級成果，象徵著機器人高頻實時閉環控制進入新紀元。據陸媒《新浪財經》報導，其全新發布的「世界 - 動作模型」(World-Action Model，簡稱 WAM)——GigaWorld-Policy，在推理速度與訓練效率上均實現 10 倍提升，真機任務成功率更暴漲 30%，引發行業高度關注。

「以動作為中心」架構

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據報導，傳統的世界 - 動作模型在推理時需同時生成視覺畫面與動作，跨模態的深度耦合導致計算延遲極高。GigaWorld-Policy 創新性地提出「以動作為中心」的模型範式，將視覺觀測、機器人狀態及動作序列映射到統一嵌入空間，並採用「訓繁推簡」的混合策略。

在訓練階段，模型引入因果掩碼機制，利用未來視覺動態提供高密度監督信號；而在推理階段，則果斷捨棄沉重的視頻預測分支，僅保留輕量化動作生成模組。這種設計讓推理速度飆升 10 倍，並顯著降低了顯存佔用，為工業級大規模部署鋪平道路。

三段式訓練法與權威評測奪冠

為極致挖掘數據價值，GigaWorld-Policy 採用了三段式高效訓練流程：從海量互聯網視頻的通用物理預訓練，到數千小時具身場景的沉浸式微調，最後通過極小樣本完成動作對齊。相較於傳統視覺語言動作模型 (VLA)，整體訓練效率提升了 10 倍。

此外，極佳視界的另一力作 GigaWorld-1 在世界模型頂級評測基準 WorldArena 中，擊敗 Google、輝達、阿里等科技巨頭，榮登全球榜首。該模型成為榜單中唯一綜合得分突破 60 分的模型，在視覺真實性、幾何精準度及物理準確性上展現出斷層式領先。

技術上，它融合了顯式動作建模與可微分物理引擎，能真實模擬複雜的物理交互過程。

真機實測驚艷，雙輪驅動戰略成效顯著在真機實測中，GigaWorld-Policy 的平均成功率接近 85%，較對比模型提升超過 30%。其毫秒級的響應能力使其能有效應對現實環境中的動態干擾。

同時，具身基礎模型 GigaBrain-0.5M* 在折紙盒、咖啡製備等高難度長時程任務中，實現了接近 100% 的成功率。

極佳視界能取得如此突破，得益於其「世界模型 × 具身大腦」的雙輪驅動戰略及強大的技術底蘊。該公司近期完成近 10 億元 Pre-B 輪融資，投資方包括中芯聚源、上海半導體產投基金等產業資本，此前更獲得華為哈勃投資的戰略加持。

開源賦能與未來展望