鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-01 06:00

《MarketWatch》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周二 (3 月 31 日) 反彈走高近 5%，在經歷一段艱難時期後，為記憶體晶片投資人帶來些許喘息空間。

但記憶體投資行情是否真的回歸，仍有待觀察。儘管美光股價上漲約 5%，周二整體股市普遍反彈，主要因市場期待伊朗戰事可能接近尾聲。

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美光股價自不到兩周前的收盤高點已下跌 27.5%。SanDisk(SNDK-US) 股價在計入周二超過 9% 的漲幅後，仍較近期歷史高點下跌 18.8%。

投資人對美光感到不安的原因包括：公司上調本會計年度資本支出預測，並表示隨著加大對動態隨機存取記憶體 (DRAM) 與 NAND 的投資，下個會計年度的資本支出可能「大幅增加」。

美光與其他記憶體晶片製造商近期受惠於 AI 帶動的供應吃緊，得以提高價格。由於產業具周期性，晶片公司過去對擴產態度保守，但如今正著手擴大無塵室空間以應對短缺。本月稍早，美光宣布已完成在台灣新增製造空間的收購，用於 DRAM 產品，包括高頻寬記憶體 (HBM)。

儘管據報導 DRAM 現貨價格已有回落，花旗分析師 Atif Malik 因此將美光目標價由 510 美元下調至 425 美元，但表示，「美光及其記憶體同業已開始與超大規模雲端業者 (hyperscalers) 協商 3 至 5 年的策略性或長期合約，以鎖定基本採購量、預付款，並依市場狀況調整季度價格，我們認為這將支撐合約價格。」

記憶體投資人近期對未來價格前景普遍感到不安，原因之一是 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 推出 TurboQuant 壓縮演算法，聲稱可在不影響效能情況下提升 AI 模型的記憶體使用效率。部分市場人士認為此舉對美光及其他記憶體廠不利，但也有人認為運算效率提升反而會推升整體記憶體需求。

研究機構 Radio Free Mobile 創辦人 Richard Windsor 指出，TurboQuant 消息導致美光、SK 海力士及三星電子股價下跌，「反應過度，因為市場並未顯示記憶體供應緊張已有緩解跡象。」他認為，若 TurboQuant 普及，運算需求將上升，進而使記憶體需求維持高檔或是增加。

Windsor 在周一報告中表示，「我認為這只是小題大作，卻因全球事件被放大，等於讓記憶體公司出現約 20% 的折價。」

他預期記憶體類股仍有上漲空間，並認為記憶體產業周期的高點至少還要一年才會出現。

另一方面，Bernstein 分析師 Mark Newman 周一將威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 股票評級上調至優於大盤，此前該股也因 TurboQuant 消息而下跌。