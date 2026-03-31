鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-01 07:00

黃金市場正經歷 2008 年金融危機以來最慘烈的月度考驗。儘管在美伊戰爭進入第五周之際出現小幅反彈，但現貨黃金仍難逃近 17 年來單月最大跌幅頹勢，當前 14.6% 的月度跌幅已創下 2008 年 10 月 (當時跌幅 16.8%) 以來最高紀錄。

近期地緣衝突多點爆發：伊朗在杜拜附近海域襲擊科威特油輪，並向以色列發射飛彈；美方則部署 2500 名精銳部隊，川普在 TruthSocial 平台釋放「嚴肅磋商」訊號的同時，又警告若談判未果將攻擊伊朗關鍵設施。

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與此同時，西班牙對美國軍機關閉領空、北約盟友態度冷淡等變數，讓戰局走向撲朔迷離。

顧問公司 Shackleton Advisers 指出，黃金交易邏輯已回歸經典框架，美債殖利率與美元同步走強，金價展現出反向敏感性，加上 2026 年初高點累積的獲利盤出逃，進一步放大了跌幅。

持倉脆弱性亦暴露無遺。Netwealth 首席投資長 Iain Barnes 表示，近幾個月黃金波動率已達歷史均值的兩倍，隨著新增金融買盤枯竭及美元反彈，投資者集中獲利了結導致金價承壓，重現 2008 年金融危機期間大宗商品遭拋售的一幕。

儘管短期承壓，高盛仍在最新報告中維持建設性觀點，預測 2026 年底金價將達到每盎司 5400 美元，邏輯在於全球央行儲備多元化進程持續，加上 Fede 降息預期的兌現。