鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-01 09:01

南韓 3 月出口持續大幅成長，強勁的晶片需求幫助該國經濟在伊朗戰爭加劇外部風險之際仍維持韌性。

《韓聯社》報導，南韓產業通商部周三 (1 日) 發佈 3 月進出口動向資料指出，南韓上月出口額年增 48.3% 至 861.3 億美元，創歷史最高紀錄，其中半導體出口額達 328 億美元，創歷史新高。

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南韓上月出口成績亮眼主要歸功於半導體，出口額年增 151.4% 至 328.3 億美元，突破 300 億美元尚屬首次，單月出口自去年 6 月開始年增率有所增加後，連 10 月刷新單月最高紀錄。3 月進口額則年增 13.2% 至 604 億美元。因此，貿易收支實現 257.4 億美元，連續第 14 個月實現順差。

經工作日差異調整後，南韓 3 月出口額較去年同期飆升 41.9%，未經調整的出口額年增 48.3%，高於今年 2 月修正後的 28.7% 增幅，進口額成長 13.2%。

在全球對 AI 和資料中心持續投資的帶動下，半導體持續推動韓國出口成長。上述最新數據顯示，儘管能源價格飆升和地緣政治不確定性帶來更大阻力，南韓出口引擎目前仍然高速運轉。

隨著美伊戰爭持續推高原油價格，令高度依賴海外能源供應的南韓經濟面臨通膨風險。