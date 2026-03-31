鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 19:50

隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動持續，全球能源市場劇烈動盪。根據最新數據顯示，美國全美平均零售汽油價格於周一 (30 日) 正式突破每加侖 4 美元大關，這是自 2022 年 8 月俄烏戰爭以來的首次，象徵著消費者心理防線的崩潰。

美國汽油價格突破每加侖4美元大關 創3年新高(圖:shutterstock)

自 2 月下旬美以聯軍攻擊伊朗以來，全美汽油價格在短短一個多月內上漲了約 1.06 美元（漲幅達 36%）。導致價格失控的主因是中東戰事造成全球最重要的能源航道——荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎關閉，供應鏈嚴重受阻。

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除汽油外，美國原油期貨已飆升至每桶 102.88 美元，零售柴油價格更突破 5.45 美元，對整體經濟構成沉重的通膨威脅。

高昂的能源成本已嚴重擠壓美國家庭財務。民調顯示，約 55% 的受訪者表示家庭財務受到油價上漲影響。這對即將面臨 11 月期中選舉的川普及其共和黨而言，無疑是巨大的政治考驗。雖然川普曾承諾降低能源價格並增加產量，但目前的連鎖反應已令選情承受壓力。

為緩解壓力，白宮已採取緊急措施，包括為期 60 天的《瓊斯法案》（Jones Act）豁免，允許外籍船隻在美國港口間運輸燃料，並放寬 E15 汽油的限制，但業界認為這些措施對抑制價格的效果有限。

儘管目前情勢嚴峻，Raymond James 分析師 Pavel Molchanov 預測，此次危機可能比 2022 年短暫，預計油價有望在未來幾周內開始降溫。

史丹佛大學經濟政策研究所的 Ryan Cummings 和 Neale Mahoney 的研究表明，即使考慮了其他因素的影響，密西根大學調查所衡量的消費者信心指數，仍會因油價每上漲 1 美元，而下降 4.5 個點或更多。