鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-23 20:03

經濟部長龔明鑫今（23） 日針對中東戰事召開專案會議，因應戰火導致石油價格波動及供應鏈風險，正式啟動穩定氦氣、石化原料與下游產品供應的 4 大調度措施。考量到半導體製程關鍵的氦氣與重要石化原料多仰賴中東進口，已協調氣體供應商轉向美國採購替代，並落實石化大廠優先內需供貨，輔以跨企業調援機制，同時嚴防廠商囤積或哄抬物價，以減輕對產業與民生造成的衝擊。

中東局勢動盪持續延燒，引發產業界對半導體製程所需氦氣、石化原料及下游產品供應與價格波動的疑慮，龔明鑫主持中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響會議，邀集產發署、能源署、商業署及中油公司等單位研商對策。並指示，現階段以優先穩定國內供應、降低產業衝擊為核心目標，並強調政府已啟動全方位物資監控與因應機制。

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在關鍵物資供應鏈佈局上，氦氣過去因價格因素多自卡達進口，經濟部與國內三大氣體供應商確認後，目前已可由美國替代進口，整體供應無虞。此外，國內半導體大廠自 2021 年氦氣短缺經驗後，多已建置循環回收系統，大幅提升供應韌性。

至於石化原料如甲醇、聚乙烯及聚丙烯等，經濟部除協助業者拓展美國、馬來西亞及汶萊等替代來源以分散風險，也將盤點國內業者庫存，視需求進行跨企業調援。

針對民生下游產品，經濟部確認目前零售通路庫存充足，包含塑膠袋、膠膜及容器等塑膠包材業者產線量能完備，已協調業者隨時協助恢復生產，確保供應鏈穩定。