鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 17:10

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 周一 (30 日) 正式簽署了一項關鍵法案，將「棕櫚灘國際機場」(Palm Beach International Airport) 重新命名為「唐納 ·J· 川普國際機場」(President Donald J. Trump International Airport)。

這座機場對美國總統川普而言具有高度象徵意義，因為它是川普前往其位於佛州棕櫚灘「海湖莊園」(Mar-a-Lago) 家中的主要出入據點。

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根據州長辦公室發布的新聞稿，該法案屬於州議會針對「商業服務機場」的相關規範。這項法案在今年 2 月就已在佛羅里達州參眾兩院獲得通過，其中明確列入了更名條款，並規定更名事宜須符合聯邦航空總署 (FAA) 的規範與相關權利協議。州立法機關表示，這項更名案預計將於 7 月 1 日正式生效。

針對法案中提到的核准程序，美國聯邦航空總署 (FAA) 發表聲明澄清，機場更名實質上屬於「地方事務」，FAA 並不具備「核准」機場更名的職權。然而，FAA 仍必須配合完成必要的行政程序，包括更新全球航圖 (navigational charts) 以及相關的飛航資料庫，以確保名稱變更後的飛安資訊同步。

此消息一出，川普家族成員與其幕僚隨即表示支持。川普之子艾瑞克 · 川普 (Eric Trump) 在社群平台 X 上對此感到自豪，並特別感謝州長德桑提斯與佛州總檢察長烏特邁爾 (James Uthmeier) 的推動。白宮副幕僚長米勒 (Stephen Miller) 也隨後轉發了該貼文以示支持。

事實上，將機場更名只是川普近期一系列「品牌化」公共設施計畫的一部分。近期他已將甘迺迪中心 (Kennedy Center) 更名為「川普 - 甘迺迪中心」(儘管正式更名可能仍需國會批准)，並將美國和平研究所 (United States Institute of Peace) 改名為「唐納 ·J· 川普和平研究所」。