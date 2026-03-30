鉅亨網新聞中心 2026-03-30 16:10

中東地區衝突情勢持續升級，正衝擊全球半導體供應鏈。受卡達產能受損影響，被譽為半導體「黃金氣體」的氦氣現貨價格近期已飆漲超過 50%。面對關鍵原材料斷鏈風險，韓國半導體巨頭三星電子、SK 海力士及 DB HiTek 等企業紛紛拉響警報，採購部門已進入緊急狀態，不惜代價確保庫存穩定。

「黃金氣體」氦氣價格飆漲50% 三星、SK海力士緊急搶貨。(圖:shutterstock)

業界人士透露，隨著中東戰火波及基礎設施，氦氣現貨價格在短期內出現劇烈波動。為了防止生產中斷，三星電子與 SK 海力士等製造商正優先考慮以目前的市場高價簽署採購合約，以確保充足的物資儲備。

‌



現在對於這些企業而言，維持供應鏈的絕對穩定已遠比控制生產成本更為重要。各廠商的採購部門正全天候監控關鍵化學材料（如氦氣、稀釋劑、乙醇及 IPA）的價格走勢與供貨狀態。

本次供應危機的核心在於卡達拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）。由於該地 LNG 基礎設施在衝突中受損，直接衝擊了作為天然氣副產品的氦氣生產。卡達供應全球約三分之一的氦氣需求，對於高度依賴進口的韓國半導體產業來說，影響尤為深遠。