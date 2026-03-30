「黃金氣體」氦氣價格飆漲50% 三星、SK海力士緊急搶貨
鉅亨網新聞中心
中東地區衝突情勢持續升級，正衝擊全球半導體供應鏈。受卡達產能受損影響，被譽為半導體「黃金氣體」的氦氣現貨價格近期已飆漲超過 50%。面對關鍵原材料斷鏈風險，韓國半導體巨頭三星電子、SK 海力士及 DB HiTek 等企業紛紛拉響警報，採購部門已進入緊急狀態，不惜代價確保庫存穩定。
業界人士透露，隨著中東戰火波及基礎設施，氦氣現貨價格在短期內出現劇烈波動。為了防止生產中斷，三星電子與 SK 海力士等製造商正優先考慮以目前的市場高價簽署採購合約，以確保充足的物資儲備。
現在對於這些企業而言，維持供應鏈的絕對穩定已遠比控制生產成本更為重要。各廠商的採購部門正全天候監控關鍵化學材料（如氦氣、稀釋劑、乙醇及 IPA）的價格走勢與供貨狀態。
本次供應危機的核心在於卡達拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）。由於該地 LNG 基礎設施在衝突中受損，直接衝擊了作為天然氣副產品的氦氣生產。卡達供應全球約三分之一的氦氣需求，對於高度依賴進口的韓國半導體產業來說，影響尤為深遠。
根據數據顯示，去年韓國進口的氦氣中，有高達 64.7% 來自卡達。即便未來和平談判達成，重建受損設施恐需數年時間，這意味著氦氣的供應短缺與價格震盪將演變成長期性的風險。
氦氣作為稀有的惰性資源，在半導體製造過程中具有不可替代的地位，至今尚未有成熟的替代方案。儘管台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 等台系晶圓代工廠已推行回收系統，達成 60% 至 75% 的回收率以減輕依賴，但每日仍有約 25% 的損耗必須依賴進口補充，且回收系統本身也面臨耗電量龐大的挑戰。
隨著中東局勢的不確定性增加，這場由「黃金氣體」引發的資源爭奪戰，正考驗著各大半導體廠商的供應鏈韌性與危機處理能力。未來幾年內，如何分散供應來源、提升回收技術，將成為全球晶片製造商生存的關鍵命題。
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