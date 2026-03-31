抨擊美國和平方案「過度且不合理」 伊朗：研議退出《不擴散核武條約》

鉅亨網新聞中心 2026-03-31 15:40

伊朗官方針對美國提出的外交倡議及區域局勢做出強硬回應。伊朗外交部發言人巴蓋里 (Esmaeil Baghaei) 於當地時間周一 (30 日) 明確表示，德黑蘭方面至今未與華盛頓進行任何形式的直接談判，雙方目前的溝通僅限於透過第三方媒介傳遞訊息。

抨擊美國和平方案「過度且不合理」 伊朗嗆：到底是誰發起戰爭？(圖:shutterstock)

抨擊美國和平方案「過度且不合理」

‌



針對由巴基斯坦調解人轉交的美國「15 點和平計畫」，伊朗展現了極大的不滿。該計畫要求伊朗採取多項重大讓步，包括停止鈾濃縮活動、拆除三大核心核設施、終止彈道飛彈計畫，以及重新開放荷姆茲海峽。巴蓋里抨擊這些要求是「過度、不切實際且不合理的」。

他強調，伊朗對於自身的立場有著清晰的定義，且完全清楚其願意考慮的框架及「絕對無法接受」的底線。

在軍事壓力與核爭議升溫的背景下，伊朗議會目前正研議退出《不擴散核武器條約》(NPT) 的可能性。巴蓋里質疑，若國際間的「霸凌方」不僅不讓伊朗享受條約權利，甚至攻擊其核設施，那麼留在條約中又有何益處？

此外，伊朗對國際原子能總署 (IAEA) 的態度也趨於惡化。巴蓋里強烈批評 IAEA 總署長格羅西 (Rafael Grossi)，指責其對近期伊朗核設施遭受襲擊一事保持沉默，並稱其言論不僅未能譴責侵略者，反而使局勢更加複雜。此前，伊朗頂尖核科學家福拉德萬德 (Ali Fouladvand) 已於 3 月 28 日的空襲中喪生。

伊朗：國際社會應保持公正

儘管巴基斯坦等區域國家積極展開外交努力以緩解緊張局勢，但伊朗強調，任何針對衝突的解決方案都必須考量到「誰才是戰爭的發起者」。

巴蓋里指出，伊朗目前正處於防禦軍事侵略的狀態，將持續聚焦於自衛。他呼籲國際社會在評估局勢時應保持現實與公正，不應只要求單方面克制。