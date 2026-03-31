鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 15:20

伊朗戰爭進入第二個月，區域緊張局勢急劇升溫。美軍周二 (31 日) 凌晨對伊朗中部大城伊斯法罕 (Isfahan) 發動了大規模空襲，當地傳出劇烈爆炸與火光。

美國總統川普隨後在社群媒體上分享了一段爆炸影片，畫面中橘紅色的火球與連環爆炸照亮了夜空。據《華爾街日報》引述美國官員說法，美軍此次使用了高密度的 907 公斤 (2,000 磅)「鑽地彈」(Bunker Busters) 擊中當地一座大型彈藥庫。這種專為穿透厚重土層與混凝土設計的精確導引武器，能在進入地底特定深度後才引爆，對加固的軍事目標具有毀滅性破壞力。

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伊斯法罕不僅是擁有 230 萬人口的重要工業城市，更是伊朗軍事與核能計畫的核心地帶。報告指出，該市可能藏有高達 540 公斤的高濃縮鈾，並儲存於地底深處的防禦設施中。雖然聯合國核監督機構尚未證實伊朗已接近製造核武，但美、以兩國堅稱該威脅迫在眉睫。

在發動此次空襲的前一天，川普曾發出嚴厲威脅，表示若無法在短期內與「更理智的新政權」達成協議並重啟荷姆茲海峽，美軍將徹底摧毀伊朗的能源、水廠及核設施等基礎設施。

雖然巴基斯坦、埃及、沙烏地阿拉伯與土耳其正積極尋求外交途徑為戰爭降溫，但區域內某些力量卻抱持不同看法。據《美聯社》報導，以沙烏地阿拉伯和阿聯為首的波斯灣盟友，正私下敦促川普持續軍事行動。