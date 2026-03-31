鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 10:20

隨著中東局勢升溫、油價在過去 6 周飆升約 66%，多家華爾街大型銀行策略師卻逆勢轉為看多美國公債，認為在通膨壓力與經濟成長風險交織之下，國債正重新浮現配置價值，成為資金避險的重要標的。

表面上來看，油價大漲推升通膨預期，理應壓低債券價格。由於伊朗干擾荷姆茲海峽油輪運輸，市場對能源供應緊張的憂慮升高，進一步強化通膨升溫預期，侵蝕固定收益資產的實質報酬。數據顯示，截至 3 月，彭博美國公債指數 (Bloomberg US Treasury Index) 總報酬下跌 2.4%，反映債市承壓。

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然而，摩根士丹利卻在市場下跌之際發布題為「夠了 (Enough is Enough)」的報告，建議投資人開始布局美國公債，特別是 5 年期債券。該行認為，若能源價格持續攀升，將進一步拖累經濟成長，推高經濟下行風險。

分析指出，油價上漲將直接增加消費者支出壓力，可能導致消費與企業招聘放緩，進而削弱整體經濟動能。在此情境下，資金將轉向避險資產，美國公債價格反而有望走高，殖利率則相應下滑。

摩根大通利率策略師 Jay Barry 的立場亦出現轉變，原先在 3 月初建議拋售 2 年期公債，但於 3 月 21 日轉為建議買進，顯示市場預期快速調整。2 年期公債對聯準會短期利率政策高度敏感，Barry 認為，若油價逼近每桶 125 美元並推升衰退風險，聯準會可能轉向降息。

一旦聯準會降息，將推升短期公債價格並壓低殖利率，兩者呈反向關係。市場已開始反映此預期，周一 2 年期公債殖利率下滑至 3.828%，10 年期殖利率降至 4.342%，均創下自去年 8 月以來最大單日跌幅。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Sløk 則認為，10 年期公債殖利率理應更低，約在 3.9% 左右，目前偏高主要反映市場對美國政府支出、海外需求減弱，以及聯準會獨立性與通膨目標可能調整的疑慮。

展望後市，就業市場數據將成為關鍵觀察指標，攸關消費者對就業穩定性的信心以及支出能力，進而影響整體經濟動能。美國勞工統計局預計於 4 月 3 日公布 3 月就業報告，將是伊朗戰爭爆發後首批重要經濟數據。

BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 指出，相較於 2 月通膨數據，3 月就業報告將首次反映戰爭對經濟的實質影響，對市場走勢具有指標意義。