鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-30 18:50

面對伊朗戰爭可能帶來的經濟衝擊，川普於近期決定延後對伊朗能源設施的攻擊，以爭取談判時間，旨在重新開放該地區關鍵的石油水道：荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)。分析師指出，這是一種典型的「TACO(意指「川普總是退縮」，Trump Always Chickens Out)」動態：川普先是發出局勢升級的信號，但在意識到嚴重的經濟後果後隨即退縮。

政治威脅與經濟現實的拉鋸

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Capital.com 資深市場分析師 Daniela Hathorn 認為，這強化了美國政府正積極尋求退出機制的觀點，儘管達成目標的路徑仍不明朗。

Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，她的團隊觀察到政府對衝突及其對市場的影響感到「疲倦」。這家公司在 3 月 20 日購買了標普 500 指數看漲期權，押注市場反彈，隨後川普在 3 月 23 日宣佈暫緩打擊伊朗發電廠，這項決策讓該筆交易獲利豐厚。

Tengler 直言：「這位總統非常關注股市，他希望能贏得期中選舉。」

歷史重演：從關稅戰到伊朗危機

華爾街對「TACO」模式並不陌生。去年 4 月，川普宣佈大規模關稅計畫導致股市崩盤，但隨後他暫停該計畫以進行個別談判，標普 500 指數隨後一路攀升，年底前漲幅約 37%，多次創下歷史新高。

為了預測政策轉向的時機，BCA Research 甚至開發了「川普痛苦指數」(Trump Pain Point Index)。

這一指數追蹤短期股市變動、長期公債殖利率、抵押貸款利率、汽油價格、通膨預期以及總統支持率。指數上周觸及歷史最高水準，顯示出目前經濟壓力已達到川普可能被迫調整政策的臨界點。

能源價格飆升與股市修正

儘管川普釋出緩和信號，但市場情緒依然脆弱。自戰爭爆發以來，布蘭特原油期貨價格已飆升超過 40%，目前維持在每桶 105 美元以上。

川普在上周的內閣會議上曾說：「坦白說，我以為油價會漲更多，股市會跌得更重。」但許多分析師並不以為然，認為他只是想裝作沒有把事情搞砸。

伊朗態度與地緣政治變數

儘管市場期待「TACO」效應能安撫情緒，但外部變數依然存在。盛寶銀行 (Saxo Bank) 策略師 Ole Hansen 警告，川普可以隨意展現退讓姿態，但市場能否真正反轉，最終取決於伊朗的配合。

目前德黑蘭已拒絕了美國提出的停火計畫，美國則已向該地區部署了海軍陸戰隊和空降部隊，關鍵水道仍處於近乎停滯狀態，持續推高油價。