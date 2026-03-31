鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 18:00

當一個月前爆發中東衝突時，許多專業投資人押注這場戰事將快速結束，他們的主要根據是歷史：當地緣政治衝擊導致股市回檔時，股價通常會在數周甚至數天內反彈。如今投資人正在吸取痛苦的教訓：油地緣政治引發的跌深反彈，並非穩賺不賠。

‌



跌幅已突破歷史中位數

上周五是中東衝突開始後的第 20 個交易日。雖然以色列與美國在 2 月 28 日發動攻擊，但當時正逢周末，多數投資人直到 3 月 2 日周一開盤，才得以做出反應。

FactSet 數據顯示，自 2 月 27 日收盤以來，標普 500 指數已下跌 7.4%，德銀團隊的資料示，這個跌幅已超過以往地緣政治衝突後 6.1% 的跌幅中位數。

美股周一 (30 日) 開盤一度反彈，投資人針對美國總統川普有關談判進展的最新發言進場「撿便宜」，但美股收盤未能守住漲勢，標普 500 指數終場下跌 0.4%，收 6,343.72 點。

系統性基金減碼 恐慌指數升

德銀策略師團隊引述內部數據指出，主動型投資人顯然正在減碼股票，而且還有進一步縮減風險部位的空間。

此外，包括商品交易顧問 (CTA) 等趨勢追蹤基金在內的「系統性策略」基金，已將股票部位降至「低於中性」水準，是去年 7 月以來首見。德銀團隊提醒，若市場未能立即反彈、或波動率持續升溫，這些基金仍可能進一步砍倉。