鉅亨網編譯余曉惠
當一個月前爆發中東衝突時，許多專業投資人押注這場戰事將快速結束，他們的主要根據是歷史：當地緣政治衝擊導致股市回檔時，股價通常會在數周甚至數天內反彈。如今投資人正在吸取痛苦的教訓：油地緣政治引發的跌深反彈，並非穩賺不賠。
根據德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師編製、曾被視為市場教戰手冊的資料，歷史上，每當標普 500 指數在地緣政治衝擊，平均需要 16 天觸底。平均回升時間則為 109 天，不過回升天數深受 1973 年阿拉伯石油禁運的後續影響而遭到扭曲，因為當時標普 500 指數耗時超過五年半才收復失地。
上周五是中東衝突開始後的第 20 個交易日。雖然以色列與美國在 2 月 28 日發動攻擊，但當時正逢周末，多數投資人直到 3 月 2 日周一開盤，才得以做出反應。
FactSet 數據顯示，自 2 月 27 日收盤以來，標普 500 指數已下跌 7.4%，德銀團隊的資料示，這個跌幅已超過以往地緣政治衝突後 6.1% 的跌幅中位數。
美股周一 (30 日) 開盤一度反彈，投資人針對美國總統川普有關談判進展的最新發言進場「撿便宜」，但美股收盤未能守住漲勢，標普 500 指數終場下跌 0.4%，收 6,343.72 點。
德銀策略師團隊引述內部數據指出，主動型投資人顯然正在減碼股票，而且還有進一步縮減風險部位的空間。
此外，包括商品交易顧問 (CTA) 等趨勢追蹤基金在內的「系統性策略」基金，已將股票部位降至「低於中性」水準，是去年 7 月以來首見。德銀團隊提醒，若市場未能立即反彈、或波動率持續升溫，這些基金仍可能進一步砍倉。
被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 周一收在 30 以上，代表市場處在高度戒備狀態。
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