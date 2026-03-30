鉅亨網編譯陳韋廷
美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 在最新報告中表示，該銀行沿用已久的牛熊指標已從 8.4 大幅回落至 7.4，標誌著始於去年 12 月 17 日、延續逾三個月的賣出訊號正式終結，但這並不意味著抄底時機已至，在多頭投降與宏觀數據出現恐慌式下修前，投資者應保持「不急、不貪」的觀望姿態。
報告指出，隨著油價突破每桶 100 美元、30 年期美債殖利率升至 5%，政策恐慌階段已然開啟。儘管牛熊指標降至 2025 年 7 月以來最低水平，且全球股票普遍惡化、高收益債資金外流，但歷史數據顯示，此類賣出信號結束後三個月內，全球股市平均回報率僅 1%，市場仍處於方向未明的博弈階段。
Hartnett 認為，若要觸發真正的買進訊號，需依賴美銀全球廣度規則，即全球 88% 的股票指數淨值同時跌破 50 日與 200 日均線。目前該指標讀數為 - 39%，標普距正式進入「調整區間」尚差約 100 點，抄底條件尚未成熟。
在資產配置方面，Hartnett 在報告中也勾勒出清晰的宏觀圖景。他認為，若川普因伊朗局勢受損導致公信力下滑，美元熊市將捲土重來，而黃金與國際股市的多頭市場將隨之重啟。這一邏輯是基於尼克森、卡特及小布希執政時期的美元熊市歷史法則。
Hartnett 進一步拆解三種市場情境：熊市路徑下，信用利差走闊將威脅全球獲利成長；多頭路徑則需全球政策協調壓低油價；而基準情境則是「政策恐慌」。在此框架下，他建議第二季逆向做多殖利率曲線陡峭化方向及消費性股。
至於黃金，Hartnett 維持堅定看漲，視其為美元信用受損與財政擴張背景下的核心受益資產。報告最後以市場隱語作結，強調在弱勢市場中，指數跌破 200 日均線往往是拋售訊號，而非買進良機。
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