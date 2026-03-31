鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 08:30

儘管微軟股價周一 (30 日) 小幅上漲 0.6%，但 3 月以來已下跌約 9%，同期標普 500 指數則下跌約 8%。若微軟本月最終仍跑輸大盤，將創下連續八個月相對表現落後的紀錄。Jefferies 交易部分析師 Jeffrey Favuzza 指出，這將是歷史最長紀錄。

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股價持續下滑也引發市場對微軟多元化商業模式的辯論。與其他超大規模雲端服務商相比，微軟擁有龐大的應用軟體業務，除了雲端服務外，也提供 AI 變現的另一條路徑。華爾街部分人士認為這是優勢，但也有人認為這只是另一個讓投資人失望的領域。

在最新一季財報中，微軟來自生產力與商務流程 (包含 Microsoft 365 軟體套件) 的營收，甚至高於包含核心 Azure 業務在內的智慧雲端 (Intelligent Cloud) 部門。

分析師 Moerdler 表示，「微軟是唯一同時擁有龐大應用軟體業務與超大規模雲端能力的供應商，這點理論上應該讓投資人感到安心。」

這種「獨特」的商業模式長期可能是優勢，但短期內反而限制了表現。Moerdler 認為，微軟需要在 Azure 產品、Copilot 功能與一般研發之間分配資源，而後者無法帶來投資人期待的「立即回報」，因為短期內對營收貢獻有限。

不過他預期，Azure 的營收在未來兩季將「逐步加速成長」。

相較之下，Guggenheim 分析師 John DiFucci 持較保守看法。他認為微軟「要顧的業務太多」，且這並不能成為 Azure 表現不如預期的合理理由。