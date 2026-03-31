策略師：若戰事持續至6月底 油價恐飆200美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 11:30

《Investing.com》報導，麥格理 (Macquarie) 策略師在報告中警告，若伊朗衝突持續至 6 月底，且荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 大致仍維持封閉狀態，布蘭特原油 (Brent) 價格可能飆升至每桶 200 美元，並推升美國汽油價格至每加侖約 7 美元。

策略師：若戰事持續至6月底，油價恐飆至200美元(圖：Shutterstock)

埃及總統 Abdel Fattah al-Sisi 也在開羅一場能源會議上表達類似憂慮，指出供應中斷與價格上漲可能將油價推升至每桶 200 美元以上，並稱這樣的預測並非誇大。

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埃及與美國及波斯灣國家關係密切，已譴責伊朗對波斯灣阿拉伯國家的攻擊，並積極支持外交努力，以防止衝突進一步擴大。

麥格理對油市提出兩種情境。在機率 60% 較可能的情境中，戰事會很快降溫，油價自目前約每桶 108 美元的水準回落，對經濟的衝擊維持在可控制範圍內。

另一種機率 40% 的情境，則是供應中斷持續時間更長，帶來策略師形容為史無前例的影響。

以 Peter Taylor 為首的分析團隊指出，「由於全球經濟相較 50 年前對石油依賴程度較低，我們不會意外看到油價在一段時間內需要升至歷史高點 (高於 200 美元)。」

目前供應中斷的規模已相當驚人。隨著荷姆茲海峽大致封閉，麥格理估計至 3 月底，約 13% 全球石油產量將受到影響，已超過 1970 年代石油危機及前兩次波斯灣戰爭的高峰水準。2025 年全球每日石油與相關產品消耗量接近 1.05 億桶。

國際能源署 (IEA) 成員持有超過 12 億桶的緊急儲備，可提供一定程度緩衝，但策略師指出，這些儲備釋出速度有限。目前亞洲部分國家已出現柴油與航空燃料的實體短缺。

策略師表示，「若荷姆茲海峽長時間關閉，油價將需要上升到足以摧毀大規模需求的水準。」

若油價升至 200 美元，麥格理預期市場將迅速轉向討論全球經濟衰退，經濟成長率將較 2025 年下降約 1 個百分點。各國央行將面臨停滯性通膨環境，即經濟成長疲弱與通膨高企並存，類似 1970 年代的情況。

在美國，聯準會 (Fed) 將面臨就業成長接近零甚至轉負，同時物價上升的困境。

不過策略師認為，全球全面衰退仍可能勉強避免，部分原因在於各國政府可能介入補貼能源成本，目前已有多國採取行動，例如日本與義大利。

整體而言，麥格理仍以「衝突相對快速結束」為基本情境。考量約 15% 的全球石油供應面臨長期中斷風險，促成協議的經濟誘因極為強大。