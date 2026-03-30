鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 06:14

《CNBC》報導，記憶體大廠美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周一 (30 日) 重挫 9.8%，延續財報公布後的拋售潮。

該公司上周五一度小幅反彈，結束連續六個交易日下跌，但在周一再度大跌後，自 3 月 18 日發布亮眼財報以來，股價已累計下跌 30%。

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其他科技股周一也出現明顯跌勢，主因油價隨伊朗戰事進入第五周持續攀升，加上美國總統川普威脅將摧毀伊朗的石油設施。新興雲端公司 CoreWeave(CRWV-US) 與 Nebius(NBIS-US) 分別下跌 7.5% 與 8.5%，記憶體廠 SanDisk(SNDK-US) 與威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 則分別下跌 7% 與 8.6%。

美光第二季財報表現強勁，主要受惠於市場對人工智慧 (AI) 晶片的強勁需求。

美光、SK 海力士 (SK Hynix) 與三星 ( Samsung) 是提供高效能 AI 晶片記憶體的主要供應商，這些晶片多用於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等公司的產品。AI 需求激增已導致供應短缺。

在公布財報後，美光執行長 Sanjay Mehrotra 受訪表示，主要客戶目前僅能取得「一半到三分之二」需求量，顯示供應仍然吃緊。