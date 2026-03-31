中東戰火最大贏家？憑藉地理隔絕優勢　「這地方」正成為全球能源新避風港

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-31 10:00

中東戰火持續延燒，徹底顛覆全球能源供應鏈。自 2 月底衝突爆發以來，布蘭特原油價格飆升逾 50%，逼近每桶 120 美元大關，引發全球資本市場劇烈震盪，而在這場混亂中，非洲能源巨頭正悄悄崛起，成為這場危機的長期結構性贏家。

與荷姆茲海峽及紅海等高風險航線形成鮮明對比，非洲主要產油國憑藉地緣安全性脫穎而出。歐洲及亞洲買家為規避戰爭溢價與保險風險，正加速轉向奈及利亞、利比亞、安哥拉及莫三比克等非洲供應商。

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數據顯示，到 2040 年，非洲大陸液化天然氣總出口量料將從 2025 年的 8000 萬噸激增至 1.75 億噸，撒哈拉以南非洲的 LNG 出口更將在 2034 年前成長 175%，確立其全球關鍵供應方的地位。

重大專案正以前所未有的速度推進。在莫三比克，法國的道達爾能源正式重啟價值 200 億美元的阿豐吉陸上 LNG 項目，預計 2029 年投產；義大利埃尼公司則利用浮式液化技術，在珊瑚南、北項目上取得突破。

此外，埃克森美孚主導的魯伍馬液化天然氣計畫也解除不可抗力，預計 2030 年後投產，該計畫設計產能高達年產 1800 萬噸。

地緣政治變局正加速非洲基礎設施互聯互通。上月，阿爾及利亞與尼日宣布重啟停滯近一年的跨撒哈拉天然氣管道建設。這條耗資 200 億美元、全長超 4000 公里的能源動脈，旨在將奈及利亞的天然氣經尼日爾輸送至阿爾及利亞，最終連接到歐洲管網。

隨著歐盟對俄天然氣依賴度從 2021 年的 1550 億立方公尺驟降至 2025 年的 300 億立方公尺，這條管道被賦予了替代俄氣供應的戰略使命，預計 2027 年起每年可向歐洲輸送 300 億立方公尺天然氣。