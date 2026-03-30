鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 15:40

伊朗伊斯蘭議會國家安全與外交政策委員會成員 Alaeddin Boroujerdi 周一 (30 日) 表示，伊朗正在起草一項法案，擬對通過荷姆茲海峽的船隻引入有償通行制度。他並指出，伊朗正認真考慮退出《不擴散核武器條約》。

Boroujerdi 指出，鑑於當前國際安全形勢及外部威脅，擬議框架將建立一套管轄荷姆茲海峽的新監管機制，其中包括確保海上安全及向過往船隻提供服務的條款。若法案獲得通過，將針對此戰略水道的通行徵收費用。

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他強調，伊朗目前對該海峽擁有完全控制權，並正在制定一項全面計畫來規範船隻通行與海上服務。伊朗打算建立一套全新的海峽管理體系，擬參照土耳其對博斯普魯斯海峽、埃及對蘇伊士運河的管理模式，要求經過該海峽的船隻必須獲得伊朗許可，並支付相應的通行及服務費用。

此外，Boroujerdi 還表示，由於伊朗在履行《不擴散核武條約》義務的同時，其正當安全利益並未得到有效保障，伊朗議會正積極推動相關議案，研究正式退出該條約的可能性。他表示，在面臨外部軍事威脅和不公平待遇的情況下，伊朗將採取一切必要手段確保國家安全。

美以伊戰爭在本星期邁向第五周，目前持續的衝突已對區域內能源基礎設施與海上運輸構成嚴重威脅。