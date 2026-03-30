教宗良十四世痛批伊朗戰爭：雙手「沾血者」祈禱無效 呼籲立即停火

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-30 17:20

隨著伊朗戰爭進入第二個月，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於週日（29 日）罕見發表強烈言論，直指對於那些發動戰爭、且「雙手沾滿鮮血」的領導人，上帝將拒絕傾聽他們的祈禱。

教宗良十四世痛批伊朗戰爭：雙手「沾血者」祈禱無效。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，週日教宗在聖枝主日（Palm Sunday）於聖伯多祿廣場向數萬人發表講話。教宗稱這場衝突「駭人聽聞」，並表示耶穌的教義不能被用來為任何戰爭辯護。

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教宗表示：「這就是我們的上帝：耶穌，和平之王，他拒絕戰爭，沒有人可以利用他來為戰爭辯護。」身為首位來自美國的教宗，良十四世在陽光明媚下向群眾如此表示。

他引用聖經經文指出：「（耶穌）不會傾聽那些發動戰爭者的祈禱，反而會拒絕他們，說：『即使你們多次祈禱，我也不會聽，因為你們的雙手沾滿鮮血。』」

教宗並未點名任何世界領袖，但近幾週來，他對伊朗戰爭的批評力道持續升高。

在週日活動結束時的呼籲中，教宗感嘆，中東地區的基督徒「正承受這場駭人衝突的後果」，甚至可能無法慶祝復活節。

這位以措辭謹慎著稱的教宗，多次呼籲衝突應立即停火，並於週一（30 日）表示，軍事空襲具有無差別性，應予以禁止。

另一方面，一些美國官員則曾援引基督教語言，為 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動的聯合空襲辯護。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在五角大廈主持基督教祈禱活動也引起注意。他在上週三（25 日）的一場儀式中祈禱，呼籲對「那些不值得憐憫之人施以壓倒性的暴力行動」。

在週日的講道中，教宗引用了聖經指出當耶穌即將被捕時，他斥責了一名用劍攻擊逮捕者的追隨者。