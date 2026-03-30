教宗良十四世痛批伊朗戰爭：雙手「沾血者」祈禱無效 呼籲立即停火
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著伊朗戰爭進入第二個月，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於週日（29 日）罕見發表強烈言論，直指對於那些發動戰爭、且「雙手沾滿鮮血」的領導人，上帝將拒絕傾聽他們的祈禱。
根據《路透》報導，週日教宗在聖枝主日（Palm Sunday）於聖伯多祿廣場向數萬人發表講話。教宗稱這場衝突「駭人聽聞」，並表示耶穌的教義不能被用來為任何戰爭辯護。
教宗表示：「這就是我們的上帝：耶穌，和平之王，他拒絕戰爭，沒有人可以利用他來為戰爭辯護。」身為首位來自美國的教宗，良十四世在陽光明媚下向群眾如此表示。
他引用聖經經文指出：「（耶穌）不會傾聽那些發動戰爭者的祈禱，反而會拒絕他們，說：『即使你們多次祈禱，我也不會聽，因為你們的雙手沾滿鮮血。』」
教宗並未點名任何世界領袖，但近幾週來，他對伊朗戰爭的批評力道持續升高。
在週日活動結束時的呼籲中，教宗感嘆，中東地區的基督徒「正承受這場駭人衝突的後果」，甚至可能無法慶祝復活節。
這位以措辭謹慎著稱的教宗，多次呼籲衝突應立即停火，並於週一（30 日）表示，軍事空襲具有無差別性，應予以禁止。
另一方面，一些美國官員則曾援引基督教語言，為 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動的聯合空襲辯護。
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在五角大廈主持基督教祈禱活動也引起注意。他在上週三（25 日）的一場儀式中祈禱，呼籲對「那些不值得憐憫之人施以壓倒性的暴力行動」。
在週日的講道中，教宗引用了聖經指出當耶穌即將被捕時，他斥責了一名用劍攻擊逮捕者的追隨者。
他說：「（耶穌）沒有武裝自己，也沒有防禦，更沒有參與任何戰爭。他展現了上帝溫和的一面：始終拒絕暴力。他沒有拯救自己，而是任由自己被釘在十字架上。」
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇