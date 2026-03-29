鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 04:30

從最初的甲醇、苯乙烯，到聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、尿素，到 LNG、硫磺等核心化學原料，再到鋁等工業製品，更多不可抗力因素正在整個中東蔓延。

近日，巴林和阿拉伯聯合大公國境內兩家大型鋁廠分別證實遭伊朗攻擊，在中東地區不可抗力下，供應鏈斷裂風險越來越大。

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中東最大產鋁商—阿聯環球鋁業 (EGA) 近日發佈公告表示，其位於阿布達比哈利法經濟區的塔維拉生產基地，遭到伊朗飛彈和無人機攻擊，遭受「嚴重破壞」。

國際現貨鋁價市場在此次攻擊之前，已出現高額溢價。倫敦交易所鋁價升至每公噸 60 美元左右，創 19 年來新高。同時，美國鋁錠現貨價格也維持在 2293 美元以上的歷史高點。

身為中東最大的鋁生產商，EGA 在全球供應鏈中佔據舉足輕重的地位，也是全球市場的重要供應商。根據該公司官網，全球每生產 25 噸鋁，就有 1 噸來自 EGA。這相當於全球 4% 的產能。EGA 此次遭到攻擊的設施，包括一座在 2025 年生產 160 萬噸鑄造鋁的冶煉廠，以及為冶煉廠提供氧化鋁（該金屬的主要原料）的精煉廠。

這一事件不僅標誌著地緣政治衝突正式波及該地區核心工業產能，更意味著全球鋁供應鏈面臨斷裂風險。此前，資本市場對中東局勢的關注點主要集中在紅海航運受阻帶來的物流成本上升，而如今，戰火已直接燒到工廠大門，這意味著供給端的實質性減量，衝擊力遠超物流層面的擾動。

除 EGA 外，另外一家中東大型鋁生產商巴林鋁業也在上周六 (28 日) 遇襲。此前，巴林鋁業已宣布因貨物無法通過霍爾木茲海峽而減產。挪威海德魯在卡達的 Qatalum 電解鋁廠也降低產量。

對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊周日 (29 日) 在一份聲明中表示，革命衛隊使用飛彈和無人機「有效」打擊阿聯和巴林境內與美國有關的鋁廠。

聲明還說，這兩座鋁廠與美國軍事和航空航太業有關，分別是 EGA 的工廠和巴林鋁業公司的工廠。伊朗對敵人威脅的回應，將不再只是對等回擊，而將對敵人的軍事和經濟體系予以「更致命打擊」。

本月份，有色金屬族群特別是鋁價運行一波三折。 3 月初，局勢升級初期，市場更多交易中東天然氣供應中斷和荷姆茲海峽「封鎖」對中東鋁供應的擾動風險，鋁價與原油走向較為一致，但隨著中東局勢持續、原油價格漲到相對高位，市場開始擔憂通膨和經濟走弱的風險，有色金屬類股明顯壓回，鋁價明顯回落。

但在中東局勢不斷升級下，中東電解鋁生產和運輸的擾動已經引起海外現貨供應收緊，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁庫存已經跌至近十年低位，市場溢價不斷走高。

資料顯示，中東電解鋁出口中超過四成流向歐盟，是填補俄羅斯鋁出口缺口的主力，隨著中東地區電解鋁產能停產，以及運輸阻礙無法出口形成有效供給，海外現貨升水持續走高。

上周五 (27 日)，歐洲鋁錠現貨漲超每噸 500 美元，較 2 月底上漲超 30%。