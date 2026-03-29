俄羅斯警告日本 「再軍事化」給亞太穩定帶來負面影響

俄羅斯外交部網站當天刊發《塔斯社》對魯堅科的採訪。魯堅科說，注意到日本高層在危險的「再軍事化」道路上持續暴走，包括背離憲法和平條款、大幅提高軍費預算、從他國大量購買武器，以及採取措施放寬軍工產品出口限制。

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談及俄日和平條約，魯堅科說，因日方 2022 年以烏克蘭問題為由對俄方實施不友好單邊限制措施，圍繞俄日和平條約的談判已經終止。高市早苗政府仍奉行反俄政策，導致俄日關係持續惡化。俄方已多次表明，只有日方以實際行動切實擯棄反俄立場，兩國才有望恢復對話與合作。